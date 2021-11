Angelbachtal. (pol/rl) Am Dienstagmorgen gegen 8.40 Uhr war ein 72-jähriger VW-Fahrer auf der Schulstraße in Richtung Karlstraße unterwegs, als ihn die tief stehende Sonne zunehmend blendete. Obwohl er langsamer fuhr, übersah er auf Höhe der Hausnummer 13 einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Ford. Da er den Wagen zu spät sah, kollidierte er mit diesem.

Der 72-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Bei dem Unfall entstand an den beiden Autos rund 6500 Euro Sachschaden.