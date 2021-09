Hockenheim/Speyer. (pol/pri) Wegen eines Verkehrsunfalls ist die Autobahn A61 in Richtung Koblenz kurz vor dem Autobahnkreuz Speyer blockiert. Laut Polizeiangaben sollen gegen 12.40 Uhr zwei Fahrzeuge kollidiert sein, wovon eines in die Leitplanken krachte. Ein Toyota sei etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Hockenheim/Speyer nahezu ungebremst auf einen Mercedes am Stauende aufgefahren. Es solle unbestätigten Angaben zufolge mehrere Verletzte geben.

Die A61 war kurzzeitig in Fahrtrichtung Koblenz komplett gesperrt. Aktuell wird der Verkehr auf dem link Fahrstreifen vorbeigeleitet. Die Verkehrsbehinderungen werden noch mindestens bis 15.30 Uhr andauern. Der Rückstau betrug in der Spitze rund vier Kilometer.

Update: Mittwoch, 8. September 2021, 13.57 Uhr