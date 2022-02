Oftersheim (pol/jasch) Zuerst tankte ein Mann ohne zu bezahlen, dann stellte sich heraus, dass er ohne Führerschein mit einem gestohlenen Auto unterwegs war.

Wie die Polizei mitteilt, tankte der Mann am Donnerstagmorgen sein Auto an der Raststätte in Alsbach an der Autobahn A5 und setzte danach seine Fahrt ohne zu bezahlen fort. Im Rahmen der Fahndung konnte die Autobahnpolizei Mannheim den gesuchten BMW an der Tank- und Rastanlage Hardtwald-West einer Kontrolle unterziehen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und das Fahrzeug Anfang Februar in Nordrhein-Westfalen gestohlen worden war.

Den 51-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Betrug, Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis.