A5 bei St. Leon-Rot. (pol/msc) Bei einem Unfall auf der Autobahn A5 wurden zwei Männer schwer verletzt. Kurz vor 15 Uhr war ein mit Metallteilen beladener Sattelzug eines 51-jährigen Fahrers, auf einen vor BMW vor ihm aufgefahren. Danach prallte der Laster in die Leitplanke und kippte auf die Seite, wie die Polizei mitteilte.

Beim Aufprall wurde der BMW-Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Danach kam er per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Auch sein Beifahrer wurde schwer verletzt. Er kam mit dem Krankenwagen in die Klinik. Beide befanden sich nach Auskunft der Notärzte am Mittwoch in einem kritischen Zustand.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro.

Nach dem Unfall waren die Autobahn Richtung Frankfurt zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf bis circa 16 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Kronau abgeleitet. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr auf circa zwölf Kilometern.

Danach wurde zunächst der linke Fahrstreifen wieder geöffnet. Zwischen 19.15 und 21 Uhr musste die Autobahn dann nochmals komplett gesperrt werden. Danach wurde wieder die linke Spur geöffnet. Nach Abschluss der Aufräumarbeiten wurden auch die anderen Spuren wieder freigegeben.