Hirschberg/Weinheim. (RNZ) Ein umgekippter Lastwagen-Anhänger bei Hirschberg hat am Freitagvormittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A 5 geführt. Ab dem Kreuz Weinheim musste die Polizei die Autobahn für vier Stunden in Richtung Karlsruhe voll sperren.

Ein 32-jähriger Fernfahrer war gegen 8.30 Uhr mit seinem Lkw-Gespann in Richtung Süden unterwegs gewesen. Kurz vor der Autobahn-Anschlussstelle Hirschberg erkannte der Mann ein vor ihm bremsendes Auto zu spät. Einen Zusammenstoß wollte der 32-Jährige unter allen Umständen vermeiden. Also wich er nach rechts auf den Standstreifen aus. Das Fahrmanöver war so heftig, dass der Lastwagen in die Leitplanken am Fahrbahnrand stieß und dann ins Schlingern kam. Dabei geriet der Anhänger des Lkw so sehr aus der Balance, dass er zu schaukeln begann und letztlich nach links umkippte. Danach blockierte das havarierte Gespann die Standspur und den rechten Fahrstreifen der Autobahn.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von fast 40 000 Euro. Der 32-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Er wurde durch Rettungskräfte vor Ort betreut.

Ein Autokran richtete den Anhänger wieder auf. Der Fahrer konnte später mit dem vorderen Teil des Lastwagens weiterfahren, der Anhänger musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten ging in Fahrtrichtung Karlsruhe nichts mehr. Erst gegen 12.30 Uhr waren alle Spuren wieder frei. Bis dahin leitete die Polizei den Verkehr am Autobahnkreuz Weinheim auf die A 659 um und lenkte ihn dann weiter über die parallel verlaufende A 6. Das Resultat war ein Rückstau aus Richtung Darmstadt von mehreren Kilometern Länge.

Update: Freitag, 9. April 2021, 19.44 Uhr

Vollsperrung durch umgekippten Lkw aufgehoben

Update: Freitag, 9. April 2021, 14.34 Uhr