Östringen. (pol/msc) Ein Rollerfahrer hat sich in Östringen gleich fünf Anzeigen auf einmal eingehandelt. Der 24-Jährige fuhr am Montagabend gegen 17 Uhr auf der Östringer Straße mit seinem Roller in Richtung Rettigheim, als zwei Polizeibeamte auf ihn aufmerksam wurden.

Als sie den Mann anhalten wollten, ignorierte er die Anweisung laut Polizeibericht aber und floh mit seinem Motorroller vor den Beamten. Kurze Zeit später wurde er aber bei seiner Arbeitsstelle wieder aufgegriffen. Wie sich herausstellte, hatte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis und der Roller kein gültiges Versicherungskennzeichen.

Da ein auf dem Revier durchgeführter Schnelltest der Polizei zudem auf THC reagierte, wurde bei ihm eine Blutprobe durchgeführt. Insgesamt sammelte der 24-Jährige damit drei Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie aufgrund eines Vergehens nach dem Plichtversicherungsgesetz. Hinzu kommen Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund des Führens von Kraftfahrzeugen unter Wirkung von berauschenden Mitteln und wegen der Missachtung des Haltegebots anlässlich der Verkehrskontrolle.