Binau. (pol/msc) Eine 82-jährige Smartfahrerin wurde bei einem Unfall in Binau am Dienstagmittag schwer verletzt. Die Frau wollte ihr Auto in ihrer Garage in der Reichenbucher Straße parken, blieb allerdings nicht stehen, sondern fuhr laut Polizei durch die Garage hindurch. Sie stürzte daraufhin mit ihrem Fahrzeug mehrere Meter tief in einen Garten.

Dort landete das Auto schließlich auf einer Hütte. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der Smart musste mit einem Spezialkran geborgen werden. Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich der Schaden auf circa 10.000 Euro.