Von Sarah Rondot

Neckargemünd-Dilsberg. Drei Wochen Ausgangssperre statt Traum-Urlaub: Den Aufenthalt in Peru hat sich Sarah Rondot anders vorgestellt. Ein Erfahrungsbericht der 21-jährigen Studentin aus Dilsberg:

> Der Beginn: Mein Freund Max und ich wollen einen Monat lang Peru erkunden. Als unser Flugzeug am 6. März in Frankfurt abhebt, ist Südamerika fast unberührt vom Coronavirus. Am Flughafen läuft alles normal und auch die Einreise ist unproblematisch. Sechs Tage sind wir anschließend in Peru unterwegs. Im Land gibt es zu diesem Zeitpunkt wenige Corona-Fälle. Das Thema ist erst präsent, als ich mit meiner Familie telefoniere. Dann meldet sich der peruanischen Präsident Martín Alberto Vizcarra zu Wort.

Szenen eines Abenteuers: Sarah Rondot und ihr Freund Max vor einer glasklaren Lagune. Foto: Rondot

> Alle Flüge nach Europa gecancelt: Zu diesem Zeitpunkt befinden wir uns in Trujillo, einer Hafenstadt an der Nordküste. Die Nachricht bedeutet für uns: Zehn Tage länger in Peru, da unser Rückflug für den 6. April geplant war. Aber wer beschwert sich schon über zehn Tage länger in einem aufregenden Land?

> "Caso de Emergencía" – Notstand: Es ergeht eine 15-tägige Ausgangssperre für ganz Peru. Nur Apotheken, Krankenhäuser, Lebensmittelgeschäfte und Banken haben geöffnet, das Haus darf man bis 20 Uhr nur zum Einkaufen oder zur medizinischen Versorgung verlassen. Reisen zwischen Städten sind tabu. Schnell müssen wir entscheiden, wo wir die nächsten 15 Tage verbringen möchten. Als Dorfkind denke ich: Besser in einem kleinen Ort, als in der Stadt, wo schneller Chaos ausbricht. Also beschließen wir, ein Hostel in Huanchaco zu buchen, einem wenige Kilometer entfernten Strandort. Schnell packen wir unsere Sachen.

> Tag 1 bis 7 der "Quarantäne": Wir haben unsere Oase gefunden. Gemeinsam mit 25 anderen Touristen aus der ganzen Welt – darunter acht weitere Deutsche – sind wir in einem Yoga-Hostel mit Meerblick gestrandet. Der Surfer-Typ hinter der Rezeption begrüßt uns mit den Worten: "Welcome to your Family for the next two weeks". Für einen "Zwangsaufenthalt" könnte man sich keinen besseren Ort vorstellen. Das Hostel bietet für 27 Leute mehr als genug Platz, dennoch fühle ich mich eingesperrt. Mein Herz hängt noch an unserer Tour, aber aus Hoffnung auf eine Weiterreise wird schnell Pragmatismus. Wir tragen uns für das "Rückholprogramm" des Auswärtigen Amtes ein. Ich akzeptiere unsere Situation, erfasse unser unglaubliches Glück im Vergleich zu Touristen, die in Cusco oder Lima nicht aus ihren Schlafsälen dürfen. Es wird viel nach Hause telefoniert und gechattet.

> Tag 8 – wie das Militär unser Hostel stürmt: Halbzeit unserer "Quarantäne" – Zeit für eine kleine Feier. Uns ist bewusst, dass Partys in Zeiten eines Virus keine gute Idee sind. Doch wir leben in einer großen Gruppe auf engem Raum, teilen Bäder und Küche, sodass Ansteckungsgefahr sowieso gegeben ist. Die Stimmung wird immer ausgelassener – bis gegen 23 Uhr ein Laster mit zwölf Soldaten vor der Tür hält. "Alle in ihre Zimmer und die Lichter aus!", ruft die Hostel-Mitarbeiterin. Schnell verriegeln wir unsere Zimmertür und schalten das Licht aus, bis es klopft. Ängstlich öffnen wir, zwei Soldaten mit gezückter Waffe stehen uns gegenüber. Wir haben Glück und dürfen im Hostel bleiben. Alle Gäste aus dem unteren Stockwerk müssen die Soldaten zur Wache begleiten. Dort verbringen sie die Nacht im Innenhof. Am nächsten Morgen dürfen die Verhafteten ins Hostel zurücklaufen – die Warnung ist angekommen.

> Tag 9 bis 13 – die "Quarantäne" wird bis 12. April verlängert: Die Stimmung hat sich verändert, der Zusammenhalt in der Gruppe ist noch größer, genau wie der Respekt vor dem Militär. Keiner verlässt das Haus ohne eine Einkaufstüte. Die Regeln werden immer strenger: Ausgangssperre von 16 bis 5 Uhr in unserer Provinz "La Libertad". Der Name bedeutet übersetzt "Freiheit" – dabei wird die Freiheit der Bevölkerung immer mehr eingeschränkt.

Nach drei Wochen Zwangsaufenthalt geht es an den Flughafen. Foto: Rondot

> Tag 17: Es gibt einen Heimflug! Am 3. April wird es einen Flug direkt von Trujillo nach Santiago de Chile geben, von dort fliegen wir weiter nach Frankfurt. Wir genießen das letzte Beisammensein mit unser Quarantäne-Familie, doch ich freue mich auch auf die Heimat; darauf, auf der Straße nicht vom Militär kontrolliert zu werden.

Ein Kontrollmarathon folgt – ehes der Flieger gen Heimat abhebt. Foto: Rondot

> Eine besondere Rückreise: Wir tragen Mundschutz und haben die Genehmigung der Botschaft dabei. Mit einer Unterschrift bestätigen wir, dass die Bundesrepublik nicht für die Rückreise haftet und wir im Nachhinein Kosten übernehmen. Am Flughafen beschnüffelt ein Hund alle Rucksäcke. Peruanische Beamte laufen mit einer Liste herum, streichen Leute ab und schicken sie schon zur Gepäckabnahme. Auch wir werden abgehakt und geben das Gepäck ab. Bei der Sicherheitskontrolle misst ein Mitarbeiter, der von Kopf bis Fuß in Schutzkleidung gepackt ist, Fieber.

Im Flugzeug lautet die Durchsage: "Mundschutz durchgehend tragen und Hände waschen." In Santiago de Chile werden wir direkt weitergeleitet, denn unser Abflug ist bereits 80 Minuten später. Es wird erneut Fieber gemessen und eine Sicherheitskontrolle durchgeführt, dann betreten wir das nächste Flugzeug. Nach 14 Stunden in der Luft sind wir endlich zurück auf deutschem Boden.

Der Flughafen ist gespenstisch leer, nur an unserem Gepäckband tummeln sich die Reisenden, die mit uns aus Peru gekommen sind. Wir machen ein letztes Abschiedsfoto, dann schultern wir unsere Rucksäcke. Deutschland fühlt sich erstaunlich normal an. Ich weiß aber, dass auch hier nichts mehr normal ist...