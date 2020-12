Vielfältiges Angebot in entspannter Atmosphäre: Auf dem Neckargemünder Wochenmarkt wird auch Obst und Gemüse in Demeter-Qualität angeboten. Foto: Katzenberger-Ruf

Von Karin Katzenberger-Ruf

Neckargemünd. Räucherfisch aus Lobbach, Wild aus Mossau, der rollende Bauernmarkt mit Odenwälder Spezialitäten wie Käse, Nudeln und Eier aus Oberzent: Der Neckargemünder Wochenmarkt auf dem Marktplatz in der Altstadt ist bestens mit Waren aus der Region bestückt und wird "gut beworben". Transparente am Kleingemünder Ortseingang in Höhe der Friedensbrücke machen darauf aufmerksam, dass der Markt am Mittwoch- und Samstagvormittag stattfindet.

Das könnte Autofahrern durchaus einen Abstecher wert sein. Eine Möglichkeit: das Auto auf der Kleingemünder Neckarseite in Nähe der Eisenbahnbrücke abstellen, zu Fuß über die Neckarquerung für Fußgänger und Radfahrer gehen oder einen Kurzzeitparkplatz in der Altstadt ansteuern.

Das Angebot an den Markttagen ist unterschiedlich. Obst und Gemüse in Demeter-Qualität aus Obrigheim und konventionelle Ware von einem Händler aus Frankenthal ist mittwochs und samstags erhältlich. Das gilt auch für die Putenspezialitäten aus Helmstadt. Leckeres nach griechischer Art bringt das Unternehmen "Phresko" von der Rheinebene ins Neckartal. Weil’s so gut läuft, inzwischen auch am Samstag.

Am Mittwoch, 23. Dezember – also am Tag vor Heiligabend – soll der Wochenmarkt etwas größer werden als üblich. "Platz dafür ist da", verlautete dazu von den Verantwortlichen bei der Stadtverwaltung. Demnach geht es darum, allen Marktbeschickern die Gelegenheit zu geben, vor Weihnachten nochmals ein gutes Geschäft zu machen. Die Kundschaft dürfte das Angebot zum entspannten Einkaufen vor den Feiertagen vermutlich ebenfalls gerne annehmen.

Seit etwa einem Jahr ist auf dem Wochenmarkt die "Imkerei Hanauer" aus Hirschhorn vertreten. Die Imkerei besteht mit Vater Günter und Sohn Jonas aus einem tollen Team, das einige Bienenvölker besitzt und außer Honig aus eigener Herstellung auch noch andere Produkte "rund um die Biene" im Sortiment hat. Vom Publikumsverkehr an Markttagen in der Neckargemünder Altstadt profitieren auch einige Geschäfte entlang der Hauptstraße.

"Ich gehe seit Monaten nur noch ganz selten in den Supermarkt, weil ich hier ja fast alle Lebensmittel unter freiem Himmel kaufen kann", sagte eine Kundin aus Kleingemünd. Sie gibt unumwunden zu, erst seit der Corona-Krise den Wochenmarkt als Alternative beim Einkaufen entdeckt zu haben.

Info: Der Neckargemünder Wochenmarkt findet samstags und mittwochs von 8 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz in der Altstadt statt.