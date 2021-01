Von Werner Popanda

Leimen. Frische Lebensmittel, regionale Leckereien und Handgemachtes: Die Wochenmärkte in der Region rund um Heidelberg sind immer einen Besuch wert. Bei den meisten kann man zudem nicht nur gut einkaufen, sondern auch Gleichgesinnte treffen und es sich gut gehen lassen. Der heutige Teil der RNZ-Wochenmarkt-Serie widmet sich dem Marktgeschehen in Leimen.

> Was es hier gibt: So ziemlich alles, was auf einem Wochenmarkt angeboten werden sollte. Als da wären frische Backwaren aus Richard Schalls Backhaus in Ludwigshafen-Maudach, internationale Käsespezialitäten von Herbert Strifler aus Walldorf, Eier, Geflügelprodukte, Nudeln und Salate von Eckhard Maier aus Eppingen, griechische Feinkostspezialitäten aus Ammerbuch, Tiroler Käse-, Wurst- und Schinkenleckerbissen von Norbert Franke aus Schauernheim, Obst und Gemüse aus eigener Bioerzeugung von der Gärtnerei Rudi Sitzler aus Sinsheim-Dühren, Fischdelikatessen von Herbert Gocht aus Neulußheim und Putenspezialitäten vom Bauernladen aus Helmstadt-Weilerhof. Mitten drin auf dem Marktplatz stößt man auf das Zelt der "Oppauer Dampfnudeln".

> Die Atmosphäre: Wirklich schön und überaus angenehm ist am Leimener Wochenmarkt, dass dessen Verkaufsstände nicht wie an einer Perlenschnur hintereinander aufgereiht liegen. Vielmehr bilden diese sozusagen eine ovale, in sich geschlossene Einheit. Dies ergibt unterm Strich ein optisch sehr harmonisches Marktbild und dies wiederum bewirkt zugleich, dass von Stand zu Stand keine längeren Wege zu bewältigen sind. So gesehen macht der Georgi-Marktplatz – unabhängig von der Frage, wie sanierungsbedürftig er auch sein mag – seinem Namen alle Ehre.

> Das Besondere: Auch in dieser Hinsicht ist es zweifelsohne der Marktort, der für etwas Besonderes sorgt. Denn der Georgi-Marktplatz liegt im Herzen der Stadt, sodass der Genuss eines Wochenmarktbesuchs falls gewünscht ohne jegliche Probleme mit dem Genuss von Speis und Trank verbunden werden könnte – in normalen Zeiten. Der Marktplatz ist eingerahmt von Gastronomie, die eigentlich Plätze im Freien anbietet. Will heißen: Wenn nicht gerade ein pandemisches Virus grassiert.

Info: Der Leimener Wochenmarkt auf dem Georgi-Marktplatz findet in der Regel donnerstags von 8 bis 12 Uhr statt. Die Straßenbahnhaltestelle "Georgi-Marktplatz" der Linie 23 ist nur wenige Schritte entfernt.