Wilhelmsfeld. (sdm) Kräftige Schneefälle haben Wilhelmsfeld und Umgebung in eine wunderschöne Winterlandschaft verwandelt. Kaum ein Fleck ist nicht vom Schnee bedeckt.

Das Gebiet, welches sich in 368 Metern Höhe befindet, ist Teil des südlichen Odenwaldes. Fotograf René Priebe hat die Bilder nicht nur aus der Höhe aufgenommen, sondern ist mit seiner Drohne auch dem 41 Meter hohen Teltschikturm entgegen geflogen. So entstanden diese faszinierenden Aufnahmen. Ideale Voraussetzungen also zum Langlaufen oder zum Schlitten fahren.