Von Thomas Seiler

Wilhelmsfeld. Das zum Teil marode Straßennetz im Luftkurort treibt den Gemeinderat immer wieder mächtig um. In der Septembersitzung ging es um Absenkungen im Birkenweg, in der jüngsten Oktober-Sitzung um eine Böschungsabsicherung am Riesenberg. In beiden Fällen stimmte das Gremium zu, schnellstmögliche Abhilfe zu schaffen, auch wenn beim Birkenweg eine breite Diskussion aufkam und der eine oder andere Gemeinderat ein Magengrummeln verspürte.

Um was ging es? "Die Absenkung an einer Stelle schreitet immer mehr voran und muss dringend beseitigt werden", teilte Bürgermeister Christoph Oeldorf damals dem Gemeinderat mit. Da der Hauptkanal in diesem Bereich keine Schäden aufwies, vermutete man einen defekten Stutzen, der zu einem Hausanschluss führt. Für die Beseitigung des Schadens per Punktaufgrabung lag ein später durch die Räte abgesegnetes Angebot in Höhe von rund 15.840 Euro vor.

An dieser Summe spalteten sich die Geister. Werner Hertel von den Freien Wählern erkannte nach einer Besichtigung zwei abgesenkte Segmente, die "nicht weit voneinander entfernt" seien. Er vermutete einen ursächlichen Zusammenhang.

Der Rathauschef sah das anders und wollte dies, wenn überhaupt, erst bei der Sanierung überprüfen lassen. Die Crux hierbei, die auch der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) Schönau, Werner Fischer, unterstrich: Die zusätzlichen Gelder stünden im laufenden Etat nicht zur Verfügung und müssten als außerplanmäßige Maßnahme tituliert oder auf 2020 verschoben werden.

Auch die Anregung von Jürgen Seib (BGW), alle notwendigen Maßnahmen zukünftig zusammenzufassen statt einzelne Schäden zu behandeln, stieß bei Fischer auf wenig Gegenliebe. "Wo fangen wir mit Reparaturen an, wo hören wir auf?", hinterfragte er die Absenkungen im Straßennetz. Der Gemeinderat beauftragte deshalb die Verwaltung, bei einem möglichen weiteren Schadensfall im Birkenweg freihändig verhandeln zu können und die Gegenfinanzierung durch Einsparmaßnahmen bei der Straßenunterhaltung zu gewährleisten.

Jene durften auf alle Fälle nicht im Riesenberg sein, da Witterungseinflüsse und eine umgestürzte Baumwurzel dafür sorgten, dass auf diesem Verbindungsstück zur Johann-Wilhelm-Straße ein Abbruch des Fahrbahnrandes für Gefahr für Leib und Leben sorgte. Auch wenn es sich nicht um eine gewidmete Straße, sondern um einen Wirtschaftsweg handle, plädierte Oeldorf in der jüngsten Sitzung für eine Sofortabhilfe. Denn gerade die Großfahrzeuge der Müllabfuhr sowie im Notfall die Feuerwehr oder der Winterdienst müssen den Abschnitt befahren, da im oberen Bereich Häuser stehen.

Da die veranschlagten rund 16.000 Euro für jene Böschungsabsicherung und Straßensanierung im Haushalt ausgewiesen sind, gab es hier vor der Abstimmung auch keinen Diskussionsbedarf, zumal witterungsbedingte Verschlechterungen die Schadensstelle weiter verschlimmern können und ein Befahren dann unmöglich machen.