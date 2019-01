Wilhelmsfeld. (pol/mare) "Hängt am Abhang fest" - Diese kurze Mitteilung der Polizei lässt schon erahnen, wie spektakulär das Szenario am Donnerstagabend in Wilhelmsfeld war.

Wie ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage sagte, gab es aber keinen Unfall aus dem fließenden Verkehr heraus. Der Busfahrer hatte vielmehr sein Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt. Und nicht ausreichend gesichert. Der Bus machte sich selbstständig und rutschte in den Hang. Fahrgäste waren keine an Bord, es wurde niemand verletzt.

Feuerwehr und eine Abschleppfirma übernahmen die Sicherung des Busses, der noch am späten Abend geborgen wird. Dabei sicherte die Wehr den Gelenkbus mit einem Stahlseil.

Die Fahrbahn ist halb gesperrt, aber Beeinträchtigungen gibt es keine. "Da ist um diese Zeit nicht mehr viel Verkehr", so der Polizeisprecher.

Update: 17. Januar 2019, 22.17 Uhr