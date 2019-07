Wilhelmsfeld. (ths) Der Luftkurort trauert um seinen Ehrenbürger Manfred Holtzmann, der am Samstag im Alter von 85 Jahren verstarb. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend würdigte Bürgermeister Christoph Oeldorf den Verstorbenen als für den Ort "prägende Persönlichkeit". Der Träger des Bundesverdienstkreuzes sei ein "wunderbarer Mensch" gewesen, der von 1965 an als erster hauptamtlicher Rathauschef des Dorfes 20 Jahre die Interessen der Odenwaldkommune nie aus den Augen verlor.

Der gebürtige Mannheimer, der vor seiner Wahl als Regierungsoberinspektor im Landratsamt Pforzheim arbeitete, siedelte sich damals mit seiner Familie im Herzen Wilhelmsfelds an. Als Mitglied der Freien Wähler und langjähriger Kreisrat im Rhein-Neckar-Kreis zeigte er sich immer neugierig, zuverlässig und pünktlich. "Er stand jederzeit zu seinem Wort", hieß es bei seiner Verabschiedung als Bürgermeister.

Vielen Wilhelmsfeldern bleibt der Altbürgermeister auch als "Igeldoktor" und emsiger Sammler von Brillen für Bedürftige bekannt. Gerade seine soziale Ader belegte der langjährige Vorsitzende der örtlichen Arbeiterwohlfahrt und des Ortsvereins des Roten Kreuzes darüber hinaus mit dem Einsatz für Menschen in der Dritten Welt sowie der Hilfsaktion für krebskranke Kinder in Tschernobyl. Außerdem wirkte er im Tierschutzverein Heidelberg und in Entscheidungsgremien von Kreditinstituten.

Politischen Weitblick bewies der Verstorbene für Wilhelmsfeld, als es Mitte der 1970er Jahre um die Eingemeindung nach Ziegelhausen und Heidelberg oder Schriesheim ging. Holtzmann kämpfte nicht zuletzt mittels eines Bürgerentscheids für die Selbstständigkeit, die dann in die Gründung und den Aufbau des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau mündete.

Nach langen Bemühungen schaffte man es 1977, den Schriesheimer Hof anzugliedern. Dies bedeutete, dass die Bevölkerung von rund 2000 Einwohnern um über 800 weitere anwuchs. In seine Amtszeit fielen auch der Aufbau eines Kanalisationsnetzes und damit die Zugehörigkeit zum Abwasserzweckverband sowie jene zum Zweckverband Gruppenwasserversorgung Eichelberg, deren Vorsitzender Holtzmann lange Zeit war.

Zusätzlich bemühte er sich um die Infrastruktur: Der Erhalt der ärztlichen Versorgung ist ebenso zu nennen wie die Einweihung der Odenwaldhalle sowie des gemeindeeigenen Kindergartens "Eulennest". Unter seine Ägide fiel auch die Einrichtung der Ski-Langlaufloipe.

Ein offenes Ohr besaß Holtzmann für alle Anliegen, die sich um den philippinischen Schriftsteller, Augenarzt und Freiheitskämpfer José Rizal drehten, der einst in Wilhelmsfeld weilte. Federführend zeigte er sich beim Bau des Rizals-Parks mit Bronzestatue bei der Odenwaldhalle. Holtzman wurde mit hohen philippinischen Orden und der Bezeichnung "Knight Commander in the Knights of Rizal" gewürdigt.