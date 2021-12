Wilhelmsfeld. (luw) Ein Corona-Protestmarsch hat am Montagabend offenbar auch in Wilhelmsfeld stattgefunden. Bürgermeister Christoph Oeldorf bestätigte auf RNZ-Anfrage, dass es um 18 Uhr ein kleines, nicht angemeldetes Treffen gegeben habe. "Wahrscheinlich weniger als zehn Menschen" hätten sich demnach "angeblich am Rathaus" getroffen. "Wir gehen davon aus, dass es inhaltlich gewisse Ähnlichkeiten mit dem gibt, was auch in anderen Orten stattgefunden hat", sagte Oeldorf mit Blick auf den derzeit bundesweit verbreiteten Protest gegen Corona-Maßnahmen im Rahmen sogenannter Montagsspaziergänge.

Die Wilhelmsfelder Gruppe trete "anonym" auf, es habe noch keinen Kontakt zwischen der Gemeindeverwaltung und den Initiatoren gegeben. Der Rathauschef berichtete zudem von einer Polizeistreife, die am Montag das Treffen beobachtet habe und dann ohne Eingreifen wieder weggefahren sei.

Bereits vergangene Woche hatte sich eine Gruppe im Internet für Protestspaziergänge "ab sofort jeden Montag um 18 Uhr" ab dem Wilhelmsfelder Rathaus verabredet. Dabei wurde dazu aufgerufen, "Kerzen" mitzubringen – später wurden "Spaziergänger" mit Fackeln gesehen.