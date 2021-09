Wilhelmsfeld. (luw) Die Freien Wähler (FW) haben Fragebögen zum Thema Lärm an 170 Anwohner in Johann-Wilhelm-Straße, Altenbacher sowie Schriesheimer Straße verteilt. Aus dem bisherigen Rücklauf schließt die Wählervereinigung insbesondere in Bezug auf ein mögliches Herabsenken des Tempolimits auf der Johann-Wilhelm-Straße, "dass hier ein Handlungsdruck vorhanden ist". Mit den Anwohnern ist laut der Mitteilung der FW für den heutigen Montag, 13. September, ab 19 Uhr eine Zoom-Konferenz geplant; der Zugang ist über die Internetadresse www.fw-wilhelmsfeld.de möglich.

Beschwerden über Lärm

35 Prozent der verteilten Fragebögen seien bereits eingegangen, erklären die Kommunalpolitiker. Demnach fordert "eine deutliche Mehrheit" eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 oder 40 Kilometer pro Stunde. "Insgesamt 90 Prozent der Befragten empfinden die Lärmbelästigung als sehr störend oder störend", heißt es weiter.

Da es sich bei der Straße jedoch um die Landesstraße L 536 in Zuständigkeit des Rhein-Neckar-Kreis handele, könne die Gemeinde Wilhelmsfeld lediglich auf das Problem aufmerksam machen. "Kanaldeckel, die sich gesenkt haben und dadurch laute Geräusche verursachen, sind sicherlich Dinge, die sofort angegangen werden können", erklären die FW. Und eine Lösung für die zugeparkten Gehwege könne man durch den Gemeindevollzugsdienst erreichen.

Motorräder schlimmer als Lkw

Zudem haben der Mitteilung zufolge die Anwohner "wenig Verständnis dafür", dass im rein örtlichen Kohlhofweg dauerhaft ein digitales Schild die Geschwindigkeiten des jeweils passierenden Autofahrers anzeigt – "allerdings nicht in der Johann-Wilhelm-Straße, wo deutlich mehr Verkehr vorhanden ist". So sei eine "klare Forderung in Richtung des Landratsamts" die Reduzierung der Geschwindigkeit. Bisher hingegen wenig diskutiert worden sei der Lärm, der durch Motorräder vor allem an Sonn- und Feiertagen entstehe: "Hier haben einige Anwohner angemerkt, dass der Motorradlärm noch schlimmer als der Lkw-Lärm sei." Daher werde auch ein Fahrverbot für Motorräder am Wochenende gefordert.

Abschließend erklären die Freien Wähler: "Es wird wohl kein Weg daran vorbeiführen, dass die Gemeinde Wilhelmsfeld auf eigene Kosten ein Lärmgutachten erstellt." Die Mittel hierfür seien im Haushalt bereits eingeplant. "Dies ist notwendig, um die Verkehrsbehörde zum Handeln zu bewegen."