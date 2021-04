Wilhelmsfeld. (kaz) Wenn Gisela Krause am Ostersonntag ihren 82. Geburtstag feiert, macht sie anderen ein Geschenk. Nämlich dem im Jahr 2009 gegründeten Büchereiverein Wilhelmsfeld. Und zwar ein riesiges: einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro, den sie jetzt offiziell an die Vereinsvorsitzende Ulla Egert überreichte. Seit der Vereinsgründung war Gisela Krause selbst im Vorstand aktiv und ist es immer noch, auch wenn sie inzwischen in Heidelberg wohnt und sich dort rundum wohlfühlt.

Doch da waren eben auch 47 Lebensjahre mit der Familie in Wilhelmsfeld, in denen sich Gisela Krause in der Gemeinde auch ehrenamtlich engagierte. Zum Beispiel als Ergotherapeutin und Gedächtnistrainerin. Krause war Berufsberaterin und hat daher auch viele Wilhelmsfelder Jugendliche beim Start in die Arbeitswelt begleitet. Die Tätigkeit beim Büchereiverein war für sie stets ein besonderes Anliegen, da sie diese doch als "Bildungsauftrag" sah.

Die von einem rund 30-köpfigen Team geführte Bücherei hat ihren Sitz in einem gläsernen Pavillon am westlichen Ortseingang, der im Laufe der Jahre und angesichts eines Bestands von rund 5000 Büchern eigentlich schon viel zu klein geworden ist. Immerhin: Spenden für einen möglichen Neubau werden mit einem bemalten Stein quittiert – auch wenn es sich bei der Spende nur um fünf Euro handelt.

Der Altbau wurde inzwischen aufgewertet: Vom Deutschen Bibliotheksverband gab es innerhalb des Programms "Vor Ort für alle" bereits eine ordentliche Finanzspritze von mehreren Tausend Euro, durch die eine Sanierung des Gebäudes möglich wurde. Schon jetzt ist klar: Pro Jahr werden die Stromkosten um etwa 600 Euro niedriger sein.

Der Büchereiverein Wilhelmsfeld ist mit rund 700 Mitgliedern, die nicht nur aus dem Luftkurort kommen, der größte Verein in der Gemeinde. Unter den Nutzern gibt es auch welche, die mit dem Linienbus von Heidelberg anreisen, um sich Neuerscheinungen auszuleihen, die zum Beispiel in der Heidelberger Stadtbibliothek schnell vergriffen sind.

Noch ist eine Ausleihe nach Anmeldung in der Wilhelmsfelder Bücherei möglich. Dies jenseits von Feiertagen zu den üblichen Öffnungszeiten montags, dienstags, mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie donnerstags und samstags von 10 bis 13 Uhr. Derweil steht vor der Bücherei der "Bücherbaum" mit leicht lädierten Exemplaren zum Mitnehmen. Während der Öffnungszeiten gibt es außerdem einen Büchertisch, an dem Gedrucktes zu einem Schnäppchenpreis von einem Euro erhältlich ist – der Preis gilt auch für Bildbände.

Vor der Bücherei steht übrigens Wilhelmsfelds einzige Litfaß-Säule. Diese hat Gisela Krause als gebürtige Berlinerin schon vor zehn Jahren gestiftet – auch weil deren Erfinder ein Berliner war. Die Säule, eine Produktion aus dem Schwarzwald, ist die "Bahnhofsversion" und war die erste Internetbestellung der Spenderin. Da es momentan keine Veranstaltungen gibt, ist die frisch beklebte Säule mit ihren Plakaten eine Erinnerung an bessere Zeiten, die hoffentlich bald wieder kommen. Schließlich ist die Bücherei samt schönem Vorgarten ein idealer Ort für Lesungen und mehr.