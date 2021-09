Ein Luftballon gab den Teilnehmern des ersten Krähbuckel-Laufs am Samstag das Startzeichen. Start und Ziel waren die Biddersbachhalle mit einer Ausstellung zu Friedrich Ebert. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Wiesenbach. Es war eine Form der Abkühlung, mit der jeder Läufer gut leben konnte: Pünktlich zum Start fing es leicht zu nieseln an – es war auch gleich wieder vorbei. Die Veranstaltung selbst feierte Premiere. Zum ersten Mal in der Geschichte der Region fand am Samstagmittag der "Krähbuckel"-Lauf statt. Organisiert wurde der rund neun Kilometer lange, vielleicht auch ein wenig kürzere Lauf von den SPD-Ortsvereinen Wiesenbach, Bammental und Mauer. Es ging – wie man den Namen entnehmen kann – den Krähbuckel hoch und runter. Während des Laufs hatte man einen schönen Blick auf jene drei Gemeinden.

Mit einem Knall erfolgte der Startschuss an der Biddersbachhalle – ein wenig anders als gewohnt. Denn es war ein Luftballon, der dafür mit spitzem Gegenstand zum Platzen gebracht wurde. Die rund 100 angemeldeten Läufer starteten somit doppelt gut gelaunt. "Mitlaufen kann jeder, der Lust hat", sagte Ideengeber und Mitorganisator Georg Weiss.

Weiss war die Strecke zuvor mit Wiesenbachs Bürgermeister Eric Grabenbauer Probe gelaufen – und beide hatte sie für gut befunden. Grabenbauer lief am Samstag allerdings nicht mit. Eigentlich renne er lieber durch Wälder, erzählte Weiss. Nach Regen seien die Wege aber oftmals nass und verschlammt, daher sei er im "Corona-Winter" des Öfteren rund um den Krähbuckel gelaufen. So flammte die Idee eines Krähbuckel-Laufs auf.

Der 150. Geburtstages von Friedrich Ebert, erster Reichspräsident der Weimarer Republik, gab dem Lauf zudem einen Anlass. Eine Ausstellung über ihn konnte man im Eingangsbereich der Biddersbachhalle bewundern. Per QR-Code gab es zudem Grußworte von Bundestagsmitglied Martin Schulz, dem Vorsitzenden der Friedrich-Ebert-Stiftung.

Eine halbe Stunde vor dem Lauf war schon jede Menge vor der Biddersbachhalle los. Man nahm Startnummern entgegen, schaute sich die Strecke kurz auf dem Papier an oder plauderte miteinander. Einige dehnten sich, andere ließen das Ganze locker angehen und tranken etwas.

Eine Walking-Gruppe aus Bammental war ebenfalls dabei. Man sei mit dem Fahrrad hierher gekommen, walke die Strecke und fahre gemütlich wieder zurück, erzählten die Läuferinnen. Und wenn man dann noch Lust habe, mache man anschließend noch einen Abstecher ins Waldschwimmbad, fügte die Gruppe hinzu: Bei Temperaturen um die 23 Grad nicht jedermanns Sache, aber auch nicht unangenehm. Nachdem Weiss alle begrüßte, ging’s los. Läuferinnen und Läufer stellten sich in Position – und starteten nach dem besonderen Knall. Zur Sicherheit waren Notarzt und DRK vor Ort.

Ob der Krähbuckel-Lauf sich etablieren wird, ist noch nicht ganz so gewiss. Aber die Organisatoren tendieren dazu.