Hintergrund

Den Haushaltsplan 2019 in doppischer Form hat der Gemeinderat in Wiesenbach ebenso verabschiedet wie den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Die Pro-Kopf-Verschuldung inklusive des Eigenbetriebs liegt zum Beginn des Haushaltsjahres bei 761 Euro. In der folgenden Übersicht sind die wichtigsten Zahlen aufgeführt. Alle Angaben in Millionen

[+] Lesen Sie mehr