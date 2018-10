Von Anja Hammer

Wiesenbach. Erika und Walter Müller rufen regelmäßig die Polizei. Der Grund: Ruhestörung. "Wir können nicht mehr schlafen", sagt die 71-Jährige. "Wir und unsere Nachbarn müssen regelmäßig laute Musik und Geschrei ertragen." Das Ehepaar wohnt hinter dem Antoniushof. Und genau der ist den beiden ein Dorn im Auge - oder besser: im Ohr.

Der alte Bauernhof in der Wiesenbacher Hauptstraße wurde 2014 umgebaut. Als der Konzeptkünstler Samuel Fleiner damals seine Pläne für das Areal vorstellte, überschlug sich der Gemeinderat vor Begeisterung. Ein "Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit und Prävention" sollte mitten in Wiesenbach entstehen. Von einer Ausstellung zum Thema "Wissenschaftstransfer und Kunst" war die Rede, von einem Skulpturengarten, von einem Laden mit regionalen Produkten. Das Projekt des Vereins "Kunst, Gesundheit, Bildung", dessen Vorsitzender Fleiner ist, wurde zudem vom Land gefördert: Mit insgesamt 227.000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum wurde es nach Angaben von Fleiner bezuschusst.

Das Wohnhaus auf dem Anwesen ist seit 2014 bewohnt, die Tabakscheune wird seit letztem Jahr genutzt. Die Müllers sprechen von einer "Feierscheune". Sie fühlen sich und den Steuerzahler hinters Licht geführt. "Es hieß mal, dort sollten Seminare und Yoga-Kurse stattfinden", so Erika Müller. Stattdessen aber würde die alte Tabakscheune für Hochzeiten und Geburtstagsfeiern vermietet. "Große Gruppen kommen für Chorproben von weit her", berichtet die Wiesenbacherin. Und gerade in diesem warmen Sommer habe sich vieles im großen Garten des Anwesens abgespielt, der an das Grundstück der Müllers angrenzt. "Wir beschweren uns ja noch nicht einmal um 22 Uhr", sagt Erika Müller. "Aber um 24 Uhr wollen wir dann doch einmal schlafen." Um ihre Nachtruhe zu bekommen, rufen sie die Polizei.

Genau das hat ihnen auch das Landratsamt empfohlen, weiß dessen Sprecherin Silke Hartmann. "Die Kollegen waren schon öfter da", bestätigt Polizeisprecher Dieter Klumpp. Der Wiesenbacher Ordnungsamtsleiter, Michael Kreth, sagt auf RNZ-Nachfrage: "Wir suchen derzeit nach einer Lösung, dass beide Seiten zufrieden sind."

Konzeptkünstler Samuel Fleiner. Foto: bus

Beide Seiten - damit meint er die Nachbarn und Samuel Fleiner. Letzterer findet die Aufregung übertrieben. "Das Jahr hat 365 Tage und es gab dieses Jahr vielleicht sieben Ereignisse", meint der 55-Jährige. "Alle haben ein bisschen Lärm zu ertragen." Als Vermieter könne er nicht mehr tun: In Verträgen werde auf die Nachtruhe ab 22 Uhr hingewiesen und die Gartennutzung hernach zu untersagt. "Das Einfachste wäre, wenn die Müllers ihr Fenster zumachen oder ihr Schlafzimmer auf die andere Seite verlegen", so Fleiner weiter.

Zudem erhebt er schwere Gegenvorwürfe gegen das Ehepaar: "Meistens beschweren sie sich dann, wenn die Veranstaltung etwas mit Ausländern zu tun hat." Darüber hinaus würden sie weitere Nachbarn "aufhetzen". Dabei sei das Feiern auf dem Antoniushof erlaubt. Dort seien nämlich sogenannte "Gemeinbedarfsflächen" ausgewiesen, wie etwa beim Bürgerhaus oder der Biddersbachhalle. Dennoch läuft nach Angaben des Landratsamtes derzeit ein Antrag, um die Scheune ganz offiziell in eine Versammlungsstätte umzuwandeln. Das hat das Baurechtsamt angeordnet. "Das wird genehmigt", ist sich Fleiner sicher. Mit dem Antoniushof sei etwas geschaffen worden, wovon Wiesenbach und die Region profitierten.

Die Müllers führen derweil ein Lärmprotokoll und hoffen: "Wenn das Wetter schlechter wird, wird es hoffentlich ruhiger."