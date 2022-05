Wiesenbach. (mgs) Der Neubau eines Gebäudes für Schule und Kindergarten macht Fortschritte. Sichtbare Fortschritte, wie Aufnahmen von innerhalb und außerhalb des Baukomplexes in nahezu jeder Gemeinderatssitzung zeigen. Dieses Mal jedoch standen sowohl schlechte als auch gute Nachrichten auf der Tagesordnung. Als Überbringer dieser fungierte Haupt- und Bauamtsleiter Markus Kustocz. "Es gab Probleme mit der Statik der Spannbetonhohlraumdecke im Speiseraum des Kindergartens und der Mensa", berichtete der Verwaltungsmitarbeiter. Dadurch sei der Fortschritt der Bauarbeiten eingebremst, lautete die schlechte Nachricht.

Aufgrund diverser Bohrungen zur Leitungsverlegung unterhalb der abgehängten Decke sei die Statik beeinträchtigt. Falsche Dübel seien verwendet worden, was die Sicherheit im Brandfall beeinträchtige. Kustocz erläuterte, dass die Deckenkonstruktion zurückgebaut werden musste, um Träger und Stahlsprieße aufstellen zu können. Fotos, die er an die Wand projizierte, machten die Misere deutlich und erinnerten eher an einen Zustand der Räumlichkeiten im Rohbau.

Ein Gutachter, so Kustocz, prüfe den Sachverhalt inklusive der Frage, wer den Schaden zu verantworten hat. Ein Sanierungsvorschlag werde in kurzer Zeit erwartet. Wolfgang Arnold (Grüne) machte seinem Unmut Luft, dass trotz gut bezahlter Fachplaner "so etwas passiert".

Die sanitären Anlagen des Gebäudes sind fertig gefliest, lautete dagegen die gute Nachricht. In der Küche wird der bemängelte Estrich herausgebrochen und ersetzt. In wenigen Tagen sei er getrocknet und die Fliesen können auch dort verlegt werden. Die Trockenbauarbeiten befinden sich auf der Zielgeraden, die Elektriker verlegen weiterhin Kabel, beendete Kustocz den Sachstandsbericht.

Der Gemeinderat stimmte anschließend jeweils einstimmig dafür, die Schreinerarbeiten an die Schreinerei Kolb aus Mosbach sowie die Möblierung an VS Möbel aus Tauberbischofsheim zu vergeben. Das Unternehmen Haba Sales aus dem bayerischen Bad Rodach wird derweil mit Schreinerarbeiten für bereits vorgefertigte Elemente – wie zum Beispiel die Garderoben – beauftragt.