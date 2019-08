Wiesenbach. (ke) Es war die erste reguläre Sitzung des neugewählten Gemeinderats. Sie war gespickt mit einer Vielzahl von Tagesordnungspunkten und wurde von einer beeindruckenden Zahl von Besuchern im Bürgersaal des Bürgerhauses verfolgt. Besonders ein Tagesordnungspunkt machte Bürgermeister Eric Grabenbauer zu schaffen. Darin ging es um die Bedarfsplanung der Kindergärten und es wurde deutlich, wie schwer es sein kann, einigermaßen realistische Vorhersagen zu treffen.

Die Gemeinden haben darauf hinzuwirken, dass für alle Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt ein Kindergartenplatz zur Verfügung steht. Dies gilt auch für die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Ganztagsplätzen für diese Altersgruppe. Weiterhin haben die Gemeinden auf ein bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter drei Jahren – auch ganztags – hinzuwirken. Diese Vorgaben stellte der Bürgermeister seinen weiteren Erläuterungen zu den Gegebenheiten in Wiesenbach voraus.

Obwohl im Kindergartenjahr 2019/2020 insgesamt 137 Kinder über drei Jahre Anspruch auf einen Platz im Kindergarten haben, reichen die vorhandenen 125 Plätze heute noch aus, wie der Rathauschef aufführte. Einige Kinder seien entweder in auswärtigen Einrichtungen untergebracht oder würden zu Hause betreut. "Mit den fünf freien Plätzen im Kindergarten ‚Unterm Regenbogen‘ haben wir auch noch Luft für weitere Anmeldungen", fügte Grabenbauer an. Anders sehe es für das Kindergartenjahr 2020/2021 aus: Es kommen voraussichtlich 113 Kinder auf die vorhandenen 125 Plätze. Die Freude darüber hat allerdings einen Haken: Die Landespolitik will dem Elternwunsch nachkommen und den Einschulungsstichtag auf den 30. Juni vorverlegen.

Der Bürgermeister zitierte dazu die Einschätzung des Gemeindetags: "Angesichts des bereits aktuellen Anteils an Rückstellungen von rund 20 Prozent könnte sich durch diese Maßnahme kurzfristig ein zusätzlicher Platzbedarf in der Kinderbetreuung ergeben, der bisher sicher in keiner kommunalen Bedarfsplanung berücksichtigt ist." Damit bleiben Kinder im kommenden Jahr mit Geburtstag zwischen 30. Juni und 30. September ein weiteres Jahr im Kindergarten.

Für den Fall der Umsetzung der anvisierten Maßnahmen und Regelungen brachte Grabenbauer die Problematik auf den Punkt: "Was bisher schon ein Spiel mit Zahlen, Erfahrungen und Fingerspitzengefühl war, wird zukünftig noch schwieriger planbar." Die sich zwangsläufig ergebende überproportionale Einschulungsquote im Folgejahr sowie eine mögliche stärkere Flexibilisierung des Schuleintritts würden "eine große Verunsicherung für kommunale Planungen unter anderem in Bezug auf den Bedarf an kommunalen Betreuungsangeboten, Ganztagsschulen und das Mittagessen mit sich bringen, so die Befürchtungen des Rathauschefs. Dabei sprach er auch über weitere Unwägbarkeiten und mögliche Konsequenzen in den verschiedenen Bereichen. Nach der Bedarfsplanung U 3 für 2019/2020 haben 78 Kinder in Wiesenbach Anspruch auf einen Krippenplatz.

Nach einer kurzen Aussprache erfolgte einstimmig folgender Beschluss: Der Gemeinderat stimmt der vorgelegten Bedarfsplanung für die Kindergartenjahre 2019/2020 und 2020/2021 zu. Die zur Verfügung stehenden Gruppen im katholischen Kindergarten "St. Michael" und dem kommunalen Kindergarten "Unterm Regenbogen" reichen zur Bedarfsdeckung in diesen Planungsjahren aus. Der Gemeinderat stimmt mit der Gemeindeverwaltung überein, dass mittel- bis langfristig die Betreuungsnachfrage im Kleinkindbereich, aber auch in der Ganztagesbetreuung ständig steigen wird. Aus diesem Grund sind hierfür Räume für weitere Gruppen nötig.