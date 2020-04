Von Marika Gutschik-Schilling

Wiesenbach. Nach Ansicht von Bürgermeister Eric Grabenbauer besteht kein Anlass, den Getränkelieferungsvertrag für die Biddersbachhalle zu kündigen. Der seit mittlerweile 19 Jahren bestehende Vertrag mit dem ortsansässigen Getränkehändler Kern stand in der jüngsten Gemeinderatssitzung zur Debatte. Doch so eindeutig wie der Rathauschef sahen die Bürgervertreter die Sache nicht – und vertagten die Entscheidung.

Bislang war es stets so: Kern lieferte bei Veranstaltungen in der Biddersbachhalle Bier und alkoholfreie Getränke; für die Gemeinde ergaben sich daraus Rückvergütungen. In den vergangenen zehn Jahren hat die Kommune so 12.620 Euro eingenommen, was durchschnittlich rund 1150 Euro im Jahr bedeutet.

Die Laufzeit des Getränkelieferungsvertrags beträgt drei Jahre und verlängert sich stillschweigend um ein Jahr, wenn keine der Vertragsparteien zum 30. April eines Jahres kündigt. Wohl im Hinblick auf dieses nahende Datum und weil sich vonseiten der Vereine Kritik rührt, hat der Gemeinderat über den Vertrag und dessen Nutzen für Vereine diskutiert.

Die Preise von Kern würden sich am Markt orientieren und könnten natürlich gegenüber Mitbewerbern schwanken, so Bürgermeister Grabenbauer. Für die Gemeindeverwaltung überwiegen jedoch die Vorteile für Veranstalter und Vereine, weil der Getränkehändler aufgrund der Nähe flexibel reagieren könne. Zudem halte er die Ausstattung für Veranstaltungen vor. Daher sieht die Verwaltung keinen Anlass, den Vertrag aufzukündigen. Im Gegenteil: Sollten die Einnahmen wegfallen, müsse sich der Rat bei der Überarbeitung der Hallengebühren wegen des ohnehin defizitären Betriebs der Biddersbachhalle Gedanken zur Kompensation machen.

Nur: Laut Wolfgang Arnold (Grüne) ist "nicht alles so toll". Er wünschte sich, dass Vereine freie Hand bekommen, wer sie mit Getränken beliefert. Sebastian Lopez (Freie Wähler) erkannte ebenfalls keinen unmittelbaren Vorteil durch den ortsansässigen Getränkehändler. Ohne Vertrag hätte ein Verein eine bessere Verhandlungsbasis und könnte Vergleiche bei anderen Lieferanten einholen. Die Firma Kern sei auch ohne Vertrag vor Ort und bliebe als Geschäftspartner im Rennen. FW-Fraktionskollege Gernot Echner verwies gar auf Abweichungen zu der Preisliste, die der Gemeinde vorliege, und den Preisen für Vereine.

Einstimmig beschloss der Rat, das Thema zu vertagen. Später soll mit neuen Erkenntnissen aus Gesprächen mit Vereinen und unter Berücksichtigung der Gemeindeinteressen entschieden werden.