Wiesenbach. (ugw) Zwei Autofahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend bei Langenzell leicht verletzt worden. Die Höhe des Sachschadens beträgt laut einer Mitteilung der Polizei rund 15.000 Euro. Demnach fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Citroen um kurz nach 18 Uhr auf der Langenzeller Straße von Dilsberg kommend in Richtung Landesstraße L 532. An der Einmündung bog er nach links ab und übersah dabei allerdings einen 36-jährigen VW-Fahrer, der auf der L 532 von Lobbach in Richtung Wiesenbach unterwegs war.

Im Bereich der Einmündung stießen die Fahrzeuge zusammen. Beide Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls total beschädigt und mussten später abgeschleppt werden. Die beiden leicht verletzten Fahrer wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Vor Ort waren zwei Rettungsfahrzeuge, ein Notarzt sowie sieben Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr aus Wiesenbach im Einsatz. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der betroffenen Stelle vorbeigeleitet. Es kam nur zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt.