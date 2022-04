Wiesenbach. (nah) Wer einmal Blutspender ist, kommt – so die Blutentnahme ohne besondere Vorkommnisse verlief, zumeist wieder. Viele bekannte Gesichter und "Wiederholungstäter" waren in der Biddersbachhalle den Nachmittag über auszumachen, als die DRK Bereitschaft Neckargemünd-Wiesenbach gemeinsam mit dem Blutspendedienst Nordbaden zur Aktion einlud. So sind auch immer wieder die Bürgermeister aus Neckargemünd und Wiesenbach vor Ort. Diesmal schaute Bürgermeisterstellvertreter Markus Bühler vorbei und spendete Blut.

Noch lief die Organisation im Pandemie-Modus ab, wenn auch in etwas modifizierter Form. Es galt die 3 G-Regel. Zugelassen war, wer vollständig geimpft, von Covid-19 genesen oder mit einem negativen Schnelltest ausgestattet war. "Am Halleneingang wird nun kein Fieber mehr gemessen", berichtete Bereitschaftsleiterin Alexandra Erni von einer Veränderung. Das Fiebermessen übernahm nun einer der drei anwesenden Ärzte des Blutspendedienstes.

Auch das Blutdruckmessen, das vormals an der Laborstation erfolgte, fiel nun in den Aufgabenbereich des Arztes. "Das ist sinnvoll, denn der muss ja auch entscheiden, ob ein Patient trotz erhöhtem Blutdruck spenden kann oder nicht", war zu erfahren. Wer zur Blutspende wollte, musste sich online anmelden. Zunächst standen 180 Plätze zur Verfügung. Da aber eine Person des Blutspendedienstes absagen musste, reduzierte sich die Anzahl der Liegen für die Blutentnahme auf sieben und damit die Zahl der möglichen Blutspenden auf 160. "Es waren schon über 160 Blutspender angemeldet", berichtete die Bereitschaftsleiterin "und nun müssen schauen, wie das zu bewerkstelligen ist." Sie war sich aber sicher, dass mit dem vorhandenen Team auch das gelingen wird.

In zwei Schichten teilte sie ihr Team der DRK-Bereitschaft ein, das insgesamt 14 Personen umschloss. Alles Organisatorische um die Blutspende, der Auf- und Abbau sowie das Erfassen der Blutspender an den vom Blutspendedienst bereitgestellten Computer wurde von der DRK-Bereitschaft bewerkstelligt. Auch ein Küchenhelfer-Team war zu besetzen, das allerdings nur einen kleinen Imbiss für die Helfer vorbereitete und Kaffee kochte. Schließlich standen für die Blutspender Begleiter der DRK bereit, welche diese betreuten und nach der Blutentnahme zur nötigen Ruhephase brachten. Nicht immer spielt der Kreislauf mit und Alexandra Erni berichtete, dass auch dieses Mal eine Person intensiver nach der Blutspendeentnahme betreut werden musste, bis sie sich wieder erholt hatte.

"Vor der Pandemie sind die Leute gerne zu den Blutspendeterminen nach Wiesenbach gekommen, auch wegen der guten Versorgung mit einer warmen Mahlzeit", meinte Alexandra Erni. Mahlzeiten durften während der Pandemie nicht angeboten werden. Das hat zum Glück der Bereitschaft zur Blutspende keinen Abbruch getan. Ganz mit leeren Händen mussten die Blutspender jedoch nicht gehen. "Da das Wetter in den vergangenen Tagen schon frühlingshaft war, haben wir gedacht, wir spendieren jedem Blutspender ein Eis am Stiel." Außerdem durfte jeder eine Lunchbox mitnehmen und den von ihm benutzten Kugelschreiber zum Ausfüllen der erforderlichen Formulare.

Nachdem die beiden DRK-Ortsvereine Neckargemünd und Bammental nun fusioniert sind, steht für die DRK-Bereitschaft Neckargemünd-Wiesenbach nun schon bald die nächste Blutspende am 26. Juni in Bammental an. Da die Bereitschaft schon bei früheren Terminen in Bammental ausgeholfen hat, betritt man damit kein Neuland. Das Team um Alexandra Erni hat nun dauerhaft die Termine in drei Gemeinden zu betreuen.