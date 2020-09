Leimen. (luw) Ein Pitbull hat an der Straßenbahnhaltestelle Georgi-Marktplatz einen Hund der Rasse Malteser angegriffen und schwer verletzt. Nun sucht die Polizei die Besitzerin des braunen Pitbulls, dessen Rasse in Baden-Württemberg als Kampfhund gelistet ist. Laut Kampfhundeverordnung gelten Pitbulls "grundsätzlich als besonders gefährlich und aggressiv", sofern diese Eigenschaften nicht in einer individuellen Prüfung widerlegt werden.

Die Polizei teilte gestern mit, dass es bereits am Montag gegen 12.20 Uhr an besagter Haltestelle "zu einem Zwischenfall zwischen zwei Hunden" gekommen war. Eine 20-jährige Frau fuhr demnach mit ihrem Malteser in der Straßenbahn von Heidelberg nach Leimen. Ebenfalls in der Bahn befand sich eine Frau mit einem Pitbull. "Als die junge Frau an der Haltestelle ausstieg, schnappte der Pitbull unvermittelt nach dem Malteser und verletzte ihn dabei schwer", berichten die Beamten weiter. "Beide sind durch dieselbe Tür ausgestiegen", erklärte Polizeisprecherin Vanessa Schlömer auf RNZ-Nachfrage. Mit seinen Bissen habe der Pitbull dem Malteser mehrere Knochenbrüche zugefügt.

In der Folge habe die Besitzerin des Kampfhundes den Austausch der Personalien "verweigert" und sei vom Ort des Geschehens "geflüchtet". Kurz darauf sei es noch zu einem weiteren Zwischenfall zwischen dem Pitbull und einem dritten Hund gekommen. "Das hat die Halterin des Maltesers mitbekommen", so Schlömer. Deswegen suche die Polizei neben der Halterin des Kampfhundes auch den Besitzer des zweiten möglichen Angriffsopfers sowie weitere Zeugen. Zudem erklärte die Polizeisprecherin, dass der Pitbull angeleint gewesen sei, aber keinen Maulkorb getragen habe. Laut Kampfhundeverordnung kann ein Pitbull von der Maulkorbpflicht befreit werden, wenn er einen Wesenstest besteht. Doch über den Hund und seine Halterin ist bisher kaum etwas bekannt. Die Frau wird laut Polizei so beschrieben: dunkle Haare, 1,80 Meter groß, kräftige Statur, etwa 35 Jahre alt und deutschsprachig. Zeugen und mögliche andere Betroffene des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0 62 22 / 5 70 90 zu melden.

Für weitere Fragen der RNZ zur Einstufung des betreffenden Pitbulls als Kampfhund verwies Schlömer an die Polizeihundeführerstaffel. Ob etwa die gesuchte Halterin gegen Auflagen verstieß und in welchem Tatbestand hier ermittelt wird, konnten die Beamten bis gestern Abend allerdings nicht mehr beantworten.

Michael Ullrich, Pressesprecher der Stadt Leimen, erklärte gestern auf Anfrage, dass in der Großen Kreisstadt derzeit insgesamt 34 Kampfhunde registriert seien. "Vier davon sind als reine Pitbulls angemeldet."

Update: Donnerstag, 24. September 2020, 16.10 Uhr

Leimen. (pol/mare) Leimen hat wieder einen Fall einer Hundeattacke: Ein Pitbull hat am Montag an der Straßenbahnhaltestelle Georgi-Marktplatz einen Malteser angegriffen und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Eine 20-Jährige war demnach gegen 12.20 Uhr mit ihrem Malteser-Hund in der Straßenbahn von Heidelberg nach Leimen gefahren. Ebenfalls in der Bahn war eine Frau mit einem Pitbull. Als die junge Frau an der Haltestelle ausstieg, schnappte der Pitbull unvermittelt nach dem Malteser und verletzte ihn dabei schwer.

Die Besitzerin des Pitbulls verweigerte, die Personalien auszutauschen und flüchtete vom Ort des Geschehens. Kurz darauf kam es zu einem weiteren Zwischenfall zwischen dem Pitbull und einem weiteren Hund.

Die Frau war etwa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Sie hatte dunkle Haare und sprach Deutsch.

Wer Angaben zu ihr und ihrem Hund machen kann, kann sich bei der Polizei melden. Telefon 06222/57090.