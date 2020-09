Leimen. (pol/mare) Leimen hat wieder einen Fall einer Hundeattacke: Ein Pitbull hat am Montag an der Straßenbahnhaltestelle Georgi-Marktplatz einen Malteser angegriffen und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Eine 20-Jährige war demnach gegen 12.20 Uhr mit ihrem Malteser-Hund in der Straßenbahn von Heidelberg nach Leimen gefahren. Ebenfalls in der Bahn war sich eine Frau mit einem Pitbull. Als die junge Frau an der Haltestelle ausstieg, schnappte der Pitbull unvermittelt nach dem Malteser und verletzte ihn dabei schwer.

Die Besitzerin des Pitbulls verweigerte, die Personalien auszutauschen und flüchtete vom Ort des Geschehens. Kurz darauf kam es zu einem weiteren Zwischenfall zwischen dem Pitbull und einem weiteren Hund.

Die Frau war etwa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Sie hatte dunkle Haare und sprach Deutsch.

Wer Angaben zu ihr und ihrem Hund machen kann, kann sich bei der Polizei melden. Telefon 06222/57090.