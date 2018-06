Von Christoph Moll

Neckargemünd. Was wird aus der Griechischen Weinstube? Über ein Jahr ist es nun her, dass Bürgermeister Frank Volk eine Kommission für die künftige Nutzung des Areals in der Neckarstraße angekündigt hat, nachdem ein Architektenwettbewerb gescheitert war. Doch so richtig voran scheint man bei diesem Thema noch nicht gekommen zu sein.

Nun unternimmt die SPD, die sich einst für den Kauf der Immobilie durch die Stadt starkgemacht hatte, einen neuen Anlauf. Jens Hertel legte dem Gemeinderat eine bereits aus dem März 2017 stammende "Ideensammlung" erneut vor und forderte, dass sich das Gremium entweder noch vor oder direkt nach den Sommerferien mit dem Thema befasst.

Der SPD schwebt für die Griechische Weinstube ein "Modell der Eigenvermarktung" vor. Die Sanierung oder der Umbau könnte durch die Stadt mit einem selbst gewählten Architekten beziehungsweise Planer oder mit einem Bauträger erfolgen, der das Gebäude dann nach städtischen Plänen umbaut. Im Bereich des Küchenanbaus könnte ein neues Gebäude mit einer Nutzfläche von 100 bis 180 Quadratmetern entstehen, "das sich in die Altstadtsilhouette einpasst", so die SPD.

In Verbindung mit dem vorhandenen Gebäudeteil der Griechischen Weinstube könnten zum Neckar hin zwei "repräsentative Wohnungen" entstehen - davon eine mit Terrasse auf dem Restaurantgebäude. Im Gebäudeteil zur Neckarstraße hin, im Zwischenbau und im Dachgeschoss des Gebäudeteils zum Neckar hin stellt sich die SPD mehrere kleinere Wohnungen - konkret Eigentumswohnungen zur Weitervermietung - oder einige Einheiten als sozialer Wohnungsbau mit Zeitbindung vor.

Die bisherige Restaurantfläche im Erdgeschoss und die Außenanlagen mit Hof und Terrasse sowie der Außenbereich sollen erhalten und zeitnah für eine gastronomische Nutzung verpachtet oder verkauft werden. Hier sei aber noch die Frage offen, ob damit noch gewartet werden sollte, bis die Gebäudeteile über der Gaststätte umgebaut sind. Ziel müsse langfristig ein Verkauf sein. Denkbar sei jedoch auch der Einstieg über einen Pachtvertrag mit einer Kaufoption.

Das direkt benachbarte, frühere Gasthaus "Goldenes Lamm" würde die SPD im aktuellen Zustand ab sofort verkaufen, da eine Eigensanierung zu aufwändig wäre. Durch den weitgreifenden Denkmalschutz und der Altstadtsatzung drohe zudem keine "schädliche Sanierung" durch einen neuen Eigentümer. Falls es möglich ist, sollte die Nutzung des Erdgeschosses als Gewerbefläche festgeschrieben werden.

Bekanntlich hatte der Gemeinderat vor über drei Jahren beschlossen, das Areal zu kaufen, nachdem die Griechische Weinstube mit Inhaber Norbert Girnth für immer ihre Pforten geschlossen hatte.

Mit ein Grund für den Kauf war der Zugriff auf die Terrasse unterhalb der Griechischen Weinstube, die nun von "Christians Restaurant" im benachbarten Knappenkeller bewirtschaftet wird.

"Wir wollen das Eigentum schnell wieder abgeben", hatte der damalige Bürgermeister Horst Althoff angekündigt. Geklappt hat dies aber nicht, denn der bundesweite Architekten- und Investorenwettbewerb floppte. Die Zahl der eingegangenen Bewerbungen: null.

Zuvor war der Verkauf an den Wieslocher Bauträger "Dombrowski Massivhaus" geplatzt. Die Pläne waren dem Gemeinderat zu massiv. Einnahmen aus dem Verkauf der Gebäude sind auch dieses Jahr im Haushalt der Stadt eingeplant.