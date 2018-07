Eppelheim. (aham) Einen ungewöhnlichen "Tatort" hat die Polizei am gestrigen Dienstag untersucht: Ein Beamter nahm das Dach der Rhein-Neckar-Halle unter die Lupe. Dort hatte nämlich eine Plastikflasche mit unbekanntem Inhalt am Sonntag für einen Wasserschaden gesorgt. Nun stellt sich die Frage: Wie konnte das passieren? Und auf diese Frage gibt es mehrere Antworten.

Reinigungskräfte hatten am Sonntag das Wasser in der Halle entdeckt. Es war von der Decke heruntergetropft. Wie sich herausstellte, war besagte Plastikflasche Schuld. Sie hatte ein Abflussrohr auf dem Flachdach der Halle verstopft. Dadurch konnte das Regenwasser, das am Wochenende reichlich vom Himmel fiel, nicht richtig ablaufen. Die Zwischendecke mit der Isolierung saugte sich voll - und irgendwann fing es eben an zu tropfen.

Für die Feuerwehr, die auf dem Dach im Einsatz war und die Flasche aus dem Rohr zog, war klar: "Die Flasche wurde mit Gewalt hineingedrückt." Das sagte Kommandant Uwe Wagner noch am Sonntagabend gegenüber der RNZ. Darüber hinaus hätten die Wehrleute Fußspuren auf dem Dach entdeckt. Also stellte die Stadt nun Strafanzeige.

Die Polizei kam gestern aber auf ein ganz anderes Ergebnis: "Wir haben keine Fußspuren entdecken können", berichtet Polizeisprecher Dieter Klumpp auf RNZ-Nachfrage. Außerdem betont er, dass es "nicht ganz einfach" sei, auf das Dach zu gelangen. Zunächst müsse man auf ein Vordach klettern und sich von dort zur Feuerleiter in zwei Meter Höhe hangeln. "Wir kommen eher zu dem Schluss, dass die Flasche hochgeworfen wurde", so Klumpp. Dass jemand hochgeklettert sei und die Flasche in das Rohr gesteckt habe, lasse sich nicht belegen. Sicherlich sei das nicht auszuschließen, doch dazu bräuchte es noch weitere Anhaltspunkte. Daher geht die Polizei vielmehr davon aus, dass die Flasche hochgeworfen wurde und "durch Wind und Wetter" zum Abflussrohr gelangt ist. "Und dort hat sie sich dann verkeilt", so Klumpp.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, lässt sich derweil noch nicht beziffern. "Das hängt davon ab, ob alles von alleine trocknet oder nicht", berichtet Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Das werde allerdings einige Zeit dauern. Bis dahin sind an der Stelle, an der es auf die Tribüne tropft, Behältnisse aufgestellt, die der Hausmeister nach Bedarf leert. Auf die Nutzung der Halle hat dies keinen Einfluss. Sie wird aus Brandschutzgründen ohnehin nur noch für den Schulsport genutzt, die Tribüne ist gesperrt. "Wir hatten eine Sicherheitsnachschau und der Schulsport kann weiter stattfinden", erklärt Rebmann.

Auch, was die Zukunft der Rhein-Neckar-Halle angeht, kann Rebmann beruhigen: "So lange sie für den Schulsport gebraucht wird, wird sie nicht abgerissen."