Dossenheim. (bmi) Blaues Wasser aus der Leitung: Damit ist Dossenheim im Februar überregional bekannt geworden. Noch am selben Tag hatte es zwar Entwarnung gegeben, da die Behörden keine Hinweise auf eine Gesundheitsgefährdung fanden. Die Ursache für die Färbung des Trinkwassers war indes erst sechs Wochen und viele aufwendige Untersuchungen später klar: Kalkteilchen, durch die das Licht blau gebrochen wird.

Der Anteil genau dieser Kalkteilchen des aus dem Wasserwerk Entensee im Handschuhsheimer Feld stammenden Trinkwassers schwankt ganz natürlich, wie das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises erklärt. So kommt es vor, dass das Leitungswasser in Dossenheim mal klarer ist - und mal wieder blauer. Und nun scheint es, dass zurzeit eben wieder so eine "Blauphase" an der Reihe ist - wie ein jüngst aufgenommenes Foto beweist.

Was in anderen Gemeinden wahrscheinlich für viel Aufregung sorgen würde, ist in Dossenheim wohl ein Stück weit zur Normalität geworden. An der Bergstraße wundert sich keiner mehr, wenn es in der Badewanne auch ohne Duschbad blau schimmert.

Ganz anders als beim ersten Auftreten im Februar sind in der Gemeinde in den vergangenen Monaten keine Meldungen oder besorgte Anrufe eingegangen, berichtet Martin Niederhöfer auf Nachfrage. Der Betriebsleiter des Dossenheimer Wasserwerks meint: "Ich glaube, die offene und ausführliche Aufklärung der Behörden hat die Unsicherheit genommen und viel Vertrauen geschaffen."

Wann und wie stark die Färbung auftaucht, ist nicht vorhersehbar. Sicher ist nur: Das blaue Wasser ist laut Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises vollkommen unbedenklich. Es ist zurückzuführen auf einen hohen Calcium-Carbonatgehalt. Dieser lässt die winzig kleinen Kalkteilchen entstehen, die Kalkteilchen wiederum den Blaustich. Die Schwankungen hängen unter anderem davon ab, wie stark das Calcium-Carbonat aus den Gesteinsschichten ausgewaschen wird - also ob gerade Blau-Phase oder Blau-Pause ist.