Von Sabrina Lehr

Neckarsteinach. Unterschiedliche Regionen seines Wahlkreises von oben sehen – mit diesem Ziel steigt der SPD-Bundestagskandidat des Wahlkreises Bergstraße seit 14. August in den Korb eines Heißluftballons und damit gen Himmel. Am Mittwoch erhob sich zum Sonnenaufgang der weiße Ballon vom Verein "Ballonsport Kurpfalz" in Neckarsteinach in die Lüfte – mit Sven Wingerter und Bürgermeister Herold Pfeifer im und einem SPD-Banner am Korb.

Lange ging es für die beiden Politiker und Ballon-Pilot Michael Bering jedoch nicht über das hessische Wahlkreisgebiet: Der Ostwind wehte sie geradewegs in baden-württembergischen Luftraum. Dort überflog der Ballon Neckargemünd und Nußloch, ehe er nach etwas unter zwei Stunden westlich des A5-Autobahnkreuzes Walldorf/Wiesloch auf einem Feld landete.

"Es war klar, dass wir ohne Wind von Süden nicht im eigenen Wahlkreis runterkommen", erklärte Wingerter. Den frühmorgendlichen Ausflug – los ging es gegen 7 Uhr und der aus Wald-Michelbach angereiste 41-Jährige war um 5.30 Uhr aufgestanden – wertet der Politiker dennoch als positiv. Und das nicht nur wegen der einmaligen Sicht auf das Neckartal, das Wingerter als "eine Perle" bezeichnet.

Aus der Luft habe er einen guten Blick auf die Anbindung von Neckarsteinach gehabt – die in Richtung des badischen Heidelbergs sehr viel besser sei als ins hessische Umland. Dies gelte sowohl "verkehrsinfrastrukturell" als auch für die Arbeitsbeziehungen. "Hirschhorn und Neckarsteinach werden als Südzipfel des Kreises und Hessen als abgehängt wahrgenommen. Sie dürfen aus hessischer Perspektive aber nicht vergessen werden", so der Bundestagskandidat, der die Wichtigkeit länderübergreifender Zusammenarbeit betonte.

Doch auch, als der Boden unter den hessischen Politikern badischem gewichen war, machte Wingerter wichtige Beobachtungen: Zum Beispiel den Dilsberg, der bei einer Umgehungsstraße für Neckarsteinach eine wichtige Rolle spielen könnte. Für diese will sich Wingerter einsetzen. Oder auch den Windpark am Greiner Eck, den der SPD-Mann auch bei der Landung noch habe sehen können. "Aber nicht auf eine Art, die schlecht war", betont Wingerter und berichtet vom Blick auf abgeholzte oder vertrocknete Waldflächen bei seinem ersten Ballonflug von Heppenheim nach Rimbach-Zotzenbach. "Man sieht die Folgen des Klimawandels und wie da nach Argumenten gegen erneuerbare Energien gesucht werden kann, ist mir unbegreiflich." Zudem seien ihm beim Flug über Neckargemünd "kaum Privatdächer mit Photovoltaikanlagen" aufgefallen. "Da ist viel Potenzial", so Wingerter.

Zum Betrachten der Landschaft hatten er und Pfeifer indes mehr Zeit als ursprünglich geplant. Ballon-Pilot Bering wollte nämlich eigentlich schon beim Nußlocher Ortsteil Maisbach landen. Doch auch hier hatte der Wind andere Pläne. Ein zweiter Landeanflug auf den Flugplatz Walldorf schlug ebenfalls fehl, ehe das Ballonfahrer-Trio schließlich beim dritten Versuch heil am Boden ankam. "Der Ballon ging aber runter wie Butter", lobte Pfeifer, der die Ballonfahrt als schönes Erlebnis bezeichnete. "Es hat mich sehr gefreut, dass Sven Wingerter in Neckarsteinach gestartet ist."

Die letzte Tour des SPD-Kandidaten im Ballon war es nicht. Eine dritte will Wingerter im Rimbacher Ortsteil Zotzenbach, eine vierte im Ried starten. Wohin sie ihn führen? Auch das entscheidet wohl der Wind.