Von Jutta Trilsbach

Mauer. Das Interesse der Bürger an der jüngsten Gemeinderatssitzung war groß, die Zuhörerreihen waren bis auf den letzten Platz besetzt. Es ging um die Ausweisung von Neubaugebieten im Fundort des Homo heidelbergensis. „Wir wollen am nord-östlichen Ortsrand – im ,Grafenrain‘ – neuen Wohnraum schaffen, um dem bestehenden Bedarf an Wohnungen nachzukommen“, erklärte Rathauschef John Ehret. Und das scheint das unkomplizierteste Vorhaben zu sein.

Der Bürgermeister bezog sich in seinen Ausführungen auch auf die Versammlung des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Elsenztal und die zwölfte Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans. Damit sollen nämlich das Sondernutzungsgebiet Sandklinge mit Museumsneubau und Wohnbauflächen in der Gemeinde ausgewiesen werden. „Nach Anhörung der zuständigen Behörden haben wir für unsere Pläne einer Wohnbebauung im Gebiet Wehräcker und für das Sondernutzungsgebiet von einigen Ämtern doch Bedenken erhalten“, erklärte Ehret.

Um aber zumindest die Planungen für ein Neubaugebiet im „Grafenrain“ schnell weiterführen zu können, entschieden die Bürgervertreter auf Antrag der CDU-Fraktion einstimmig, in der Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans das „unproblematische“ Verfahren „Grafenrain“ von der „Sonderfläche Museum“ und „Wehräcker“ abzutrennen. Rainer Drös (CDU) erklärte: „Eine Bebauung im Grafenrain sehen wir als unproblematisch an“, so der Fraktionsvorsitzende. „Beim Wehräcker haben wir wegen des Gebietes als Retentionsfläche bei Hochwasser unsere Bedenken und in der Sandklinge besteht ja noch gar kein Gebäudeplan!“ In der Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands, dessen Vorsitz John Ehret innehat, fand dieser Antrag ebenso Zustimmung.

Weiterhin erging der mehrheitliche Beschluss des Gremiums, für das Wohngebiet „Grafenrain“ einen Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufzustellen. Mit dem beschleunigten Verfahren habe die Verwaltung auch im Neubaugebiet „Am Karlsbrunnen“ gute Erfahrungen gemacht, so Ehret. Geplant ist auf dem 9700 Quadratmeter großen Gebiet, das sich direkt an die Sandklinge und den bebauten Ortsrand anschließt, eine reine Wohnbebauung. „Wenn alles gut läuft, können wir in etwa zwei Jahren mit der Erschließung des Areals im Grafenrain beginnen“, antwortete Ehret auf die Frage eines Bürgers.