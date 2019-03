Ab Ende Mai wird die Elsenzbrücke in der Hauptstraße in der Ortsmitte saniert. Foto: Frenzel

Von Benjamin Miltner

Bammental. Holger Karl ließ gleich zu Beginn der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Katze aus dem Sack: "Der erste Bauabschnitt in der Industriestraße geht langsam zu Ende", verkündete der Bürgermeister zunächst die gute Nachricht. "Danach wird es nicht direkt weitergehen", stellte er klar. Mit anderen Worten: Der zweite Bauabschnitt bei der Sanierung der Kreisstraße K 4160 wird nach hinten verschoben, startet erst im Frühjahr 2020. Die RNZ fasst den Stand zur Baustelle zusammen.

Wie laufen die aktuellen Arbeiten? Es geht laut Bauamtsleiter Oliver Busch gut voran. Seit der wegen des Frostes erst Ende Januar erfolgten Wiederaufnahme der Arbeit hat sich eine Menge getan - wenn auch kaum sichtbar. Denn die meisten Maßnahmen spielen sich im Untergrund ab: Da geht es um Entwässerung, Kanalschächte und Kabel. Die Industriestraße ist nun komplett ans "schnelle Internet" angeschlossen. Oberirdisch geht es bis Mitte März weiter mit Arbeiten an der Bushaltestelle, an Bordsteinen, Einfahrten, Rasengittern sowie mit der Asphaltierung des Fuß- und Radwegs.

Wann kommt die Vollsperrung? Wenn der Rad- und Fußweg fertig ist - also Mitte März. Dann wird auch auf der Straße selbst die endgültige Asphaltschicht aufgebracht. Und dafür wird die Industriestraße für Autos komplett gesperrt - und zwar drei bis vier Wochen. In dieser Zeit werden alle Fahrzeuge, also auch jene von Neckargemünd kommend, über die Hauptstraße durch die Elsenztalgemeinde gelotst. "Das wird eine prekäre Sache, aber da müssen wir durch", sagte Busch.

Zuvor ist ab Mitte April noch die Reilsheimer Straße im Bereich des Inselparks zwischen dem Rewe-Kreisel und der Brücke über die Elsenz an der Reihe. Fotos: Frenzel

War es das dann mit dem ersten Bauabschnitt? Nein, noch nicht ganz. Weil im Bereich Inselpark ein Abwasserschacht dringend saniert werden muss, wird hier gleich im Anschluss an die Vollsperrung weitergemacht. Das heißt: Der rund 60 Meter lange Abschnitt der Reilsheimer Straße zwischen Rewe-Kreisel und der Brücke über die Elsenz wird ab Mitte April saniert. Hier wird für etwa sechs Wochen eine halbseitige Sperrung mit Ampel eingerichtet - und die hat es in sich. Denn der Kreisverkehr macht die Verkehrsregelung zu einer echten Herausforderung. Fünf Ampeln müssen aufgestellt werden, eine pro Einfahrt in den Kreisel, die fünfte an der Brücke. "Wenn man die Pläne sieht, dann sieht das schon verrückt aus", gab Oliver Busch zu. Es werde Chaos geben, aber da komme man nicht drumherum. "Ohne Ampel würde der Verkehr komplett stocken und gar nichts mehr gehen."

Wann geht es mit dem zweiten Bauabschnitt weiter? Erst im Frühjahr 2020. Der Grund: "Wir müssen das Leistungsverzeichnis komplett neu bearbeiten und ausschreiben", erklärte Holger Karl im Gemeinderat. Ziel sei es laut Oliver Busch, im Juni mit der Ausschreibung auf den Markt zu gehen und im Oktober die Arbeiten zu vergeben. Diese sollen dann von März bis etwa Dezember 2020 verrichtet werden. "Warum braucht die Neuausschreibung so viel Zeit?", wollten Anette Rehfuss (Grüne) und Rainer Stetzelberger (CDU/BV) wissen. "Wir reden hier über 500 Positionen. Das braucht normalerweise zwei Jahre, wir schaffen es in drei bis vier Monaten", rechtfertigte Holger Karl.

Wird die späte Baustelle auch teurer? Alles andere wäre eine Überraschung. Denn: Die jetzige Baufirma Grimm hätte den Auftrag für den zweiten Bauabschnitt zu den Konditionen ihres Vorgängers Peter Groß übernehmen und sofort weitermachen können - hat sie aber nicht. "Es war nicht möglich, den Preis zu halten", sagt Busch. Zum einen durch die Preissteigerungen in der Baubranche. Zum anderen, weil die Firma Peter Groß den Aushub zu einem "absoluten Dumping-Preis" entsorgt hätte, wie Stetzelberger es nannte. Dennoch hat Oliver Busch Hoffnung, dass die Kosten für die Baustelle gar nicht oder nur ein wenig höher ausfallen als geplant.

Hat Bammental im Sommer Baustellenpause? Klares Nein! Denn die nächste Großmaßnahme steht an: diesmal die Sanierung der Elsenzbrücke in der Hauptstraße. Die Ausschreibung läuft bereits, Baubeginn ist für den 20. Mai geplant, Bauende für den 25. Oktober. In dieser Zeit wird die Brücke halbseitig gesperrt, der Verkehr über eine Ampel geregelt.