Von Sabine Geschwill

Leimen. Die 48. Leimener Weinkerwe rückt näher: Von Samstag bis Montag, 21. bis 23. September, steigt das dreitägige Volksfest im Herzen der Großen Kreisstadt. Die Vorfreude auf das "schönste Fest im südlichen Rhein-Neckar-Kreis" wächst auch bei Oberbürgermeister Hans D. Reinwald von Tag zu Tag. Und dafür gibt es viele gute Gründe, wie der Rathauschef nun vorstellte. Denn es gibt einige Neuerungen: "Erstmals gibt es parallel zur Weinkerwe eine Kinderkerwe, zweitens haben wir mit dem Leimener Kerwetaler eine neue Kerwewährung eingeführt und drittens gibt es Kerwebriefmarken mit Sonderstempel."

Die Kinderkerwe, die Samstag und Sonntag in Form eines mittelalterlichen Jahrmarkts im Innenhof des neuen Rathauses, in der Höllgasse und im Garten des Elisabeth-Ding-Kindergartens stattfindet, wurde auf Initiative von Claudia Neininger-Röth ins Kerweangebot mitaufgenommen. Es war ein großer Herzenswunsch der Leiterin des evangelischen Elisabeth-Ding-Kindergartens, speziell für Kinder und Jugendliche ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und Mitmachangebote zu schaffen, die nicht den Geldbeutel der Familien strapazieren. Zur Ausrichtung der Kinderkerwe konnte sie die Leimener Kindergärten und Kindertagesstätten sowie Vereine mit ins Boot holen. Auf der Kinderkerwe-Livebühne gibt’s am Samstag ab 16 Uhr und Sonntag ab 13 Uhr Musik- und Tanzauftritte, Kinderdisco und Zaubershow. Parallel dazu wird ein Mitmachprogramm mit Hüpfburg, Krabbelparcours, Schatzsuche, Barfußpfad, Bogenschießen, Gaukler, Perlentauchen, Brennnesselmutprobe und vielem mehr angeboten.

Claudia Neininger-Röth und Hans D. Reinwald machen in mittelalterlichen Kostümen Werbung für die Kinderkerwe. Foto: Geschwill

"Kerwe ist viel mehr als nur Geld ausgeben und Karussellfahren. Es ist ein Fest des Miteinanders und des fröhlichen Feierns. Diese Tradition darf nicht verloren gehen", erklärte Neininger-Röth. Mit ihrer Idee, die Kerwe insbesondere für den Nachwuchs attraktiver zu machen, rannte sie beim Oberbürgermeister offene Türen ein. "Die Leimener Weinkerwe soll ein Fest für die ganze Familie werden", formuliert er sein Ziel für die Zukunft.

Dazu passt auch die Idee des Leimener Kerwetalers als neues und - neben dem Euro - zusätzliches Zahlungsmittel bei dieser und künftigen Weinkerwen. "Schon viele Eltern und Großeltern haben ihren Kindern und Enkeln anlässlich der Kerwe Geld geschenkt. Daran erinnerten wir uns, als wir den Leimener Kerwetaler initiierten. So ist sichergestellt, dass das Kerwegeld von den Kindern auch wirklich beim Besuch der Leimener Weinkerwe ausgegeben wird", erklärte Reinwald. Die Stadt hat 5000 Taler prägen lassen. Jeder hat einen Kaufwert von einem Euro und kann bei allen beteiligten Vereinen und Schaustellern eingelöst werden. "Es gibt sicher einige, die die Taler nicht ausgeben und als Andenken aufheben werden", vermutete Reinwald. Verkauft werden die Münzen in kleinen Säckchen bei den Leimener Banken und im neuen Rathaus. Jedes ist mit zehn Kerwetalern im Wert von zehn Euro gefüllt. Berappen muss man dafür aber nur neun Euro. "Das ist unser Bonus an die Besucher der Weinkerwe", so Reinwald.

Als Erinnerung an die Weinkerwe wird es Kerwe-Briefmarken mit sechs Leimen-Motiven und Sonderstempel in Zusammenarbeit mit dem Briefmarken-Sammlerverein Heidelberg und Rohrbach geben. Die Sonderbriefmarken im Wert von 80 Cent werden zu einem Stückpreis von 1,50 Euro verkauft. Erwerben kann man diese nur am Kerwesamstag in der Postfiliale oder am Stand der Philatelisten in der Rathausstraße.

Neben den Neuerungen dürfen sich die Besucher auf eine wunderschöne Weinkerwe mit allem Drum und Dran freuen. Dazu gehören Festumzug und Fassanstich genauso wie die hübschen Schlossfräuleins mit ihrem Schlossherrn, das Weindorf auf dem Georgi-Platz, der Weinbrunnen vor dem historischen Rathaus, das prächtige Riesenrad, das Musikprogramm, die Woi-Bämbl zwischen Heidelberg und Leimen, die Spritztour mit dem Nostalgiebus durch die Region und das große Abschlussfeuerwerk, das am Montag um 21.30 Uhr gezündet wird.