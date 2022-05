Neckarsteinach. (iz) Nach zweijähriger Pause wegen Corona wird in diesem Sommer wieder der "Tag des Gastes" stattfinden – und zwar am Samstag, 30. Juli. Das größte Volksfest der Vierburgenstadt wird zwar, wie Bürgermeister Herold Pfeifer in der Stadtverordnetenversammlung sagte, "in etwas abgespeckter Form ablaufen". Aber auf jeden Fall gibt es die berühmte Vierburgenbeleuchtung und das anschließende Feuerwerk. Nur das Vereinsangebot wird nicht so üppig wie bisher ausfallen, die Gäste können sich trotzdem auf leckere Gastronomie und viel Musik einstellen.

Eine weitere Neuigkeit betraf den Haushalt 2022, der im März von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet worden war. Er wurde jetzt auch von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Pfeifer teilte zudem mit, dass die Stadt Mitglied im Verbund "Gigabitregion Frankfurt-Rhein-Main" geworden ist, der sich zum flächendeckenden Ausbau von Glasfaseranschlüssen verpflichtet hat. Diesem Verbund gehören 33 Gemeinden des Kreises Bergstraße an. Wie der Rathauschef sagte, könnte noch dieses Jahr begonnen werden mit Arbeiten für ein Glasfasernetz mit Glasfaserleitungen bis in die Häuser.

Erst jetzt wurde öffentlich bekannt, dass Neckarsteinach, Hirschhorn und Wald-Michelbach bei der nächsten Hessen-Wahl im Jahr 2023 nicht mehr dem Kreis Bergstraße, sondern dem Kreis Odenwald zugeordnet werden. Dies hatte der hessische Landtag Ende März mit den Stimmen von CDU, FDP und Grünen beschlossen – ohne die betroffenen Gemeinden vorher zu beteiligen ...