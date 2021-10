Von Thomas Frenzel

Leimen. Wenn jetzt am Sonntag der VfB Leimen als Tabellendritter den Tabellenersten FV Nußloch zuhause im Otto-Hoog-Stadion zum Lokalderby empfängt, wird einmal mehr feststehen: Beim Leimener Kreisligisten wird es nicht nur auf dem Rasen spannend. Denn Spannung herrscht beim Verein für Bewegungssport auch hinter den Kulissen. Und zwar dermaßen, dass inzwischen die Staatsanwaltschaft Heidelberg hellhörig geworden ist: Sie ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Untreue. Die Protagonisten des vorangegangenen VfB-internen Zerwürfnisses: der frühere Vorsitzende Kai-Uwe Kalischko und sein amtierender Nachfolger Walter Stamm.

Bei dem Zerwürfnis geht es um viel Geld. Das ließ sich allerspätestens seit der Mitgliederversammlung des VfB, die Anfang August im Hoog-Stadion über die Bühne gegangen war, nicht mehr unter den sportlichen Rasen kehren. Stamm hatte die letzten Kalischko-Jahre unter die Lupe genommen und zwischen den Einnahmen insbesondere der Klubgaststätte und den belegten Ausgaben eine Differenz von 93.000 Euro ermittelt. Kalischko indessen beteuerte und beteuert immer wieder, nichts für sich genommen zu haben: Jeder Cent, auch jeder nicht belegte, sei ausschließlich für den Verein verwendet worden – sei es für Arbeiten an der Klubanlage oder für Spieler.

Es half nichts: Mitte August ließ die Staatsanwaltschaft beim Ex-Vorsitzenden vorbeischauen. Durchsucht wurden auf amtsgerichtlichen Beschluss die Geschäftsräume, ebenso Privates. Mitgenommen wurden diverse Unterlagen, darunter auch Smartphone, Tablet-Computer und Laptop. Damit aber nicht genug: Wenige Tage später wurde die Staatsanwaltschaft auch beim VfB selbst vorstellig, wie Staatsanwalt Thomas Bischoff nun auf Anfrage bestätigte. Auch im Klubhaus wurden Unterlagen sichergestellt, nach RNZ-Informationen insbesondere jene, die mit den Gastronomie zu tun haben.

Seither werden diese beschlagnahmten Unterlagen gesichtet. Und zwar von Profis, wie Bischoff wissen lässt: "Sachbearbeitende Polizeidienststelle ist die Kriminalinspektion 3 der Kriminaldirektion Heidelberg." Diese ist für Wirtschaftskriminalität im weitesten Sinne zuständig.

Bei dieser Auswertung geht es nach Worten des Staatsanwalts darum, wie die zur Debatte stehenden VfB-Gelder verwendet wurden. Ob es über den Anfangsverdacht der Untreue hinaus "Anhaltspunkte für weitere Straftaten gibt", so Bischoff, "kann erst geprüft werden, wenn die polizeiliche Auswertung abgeschlossen ist und die Akten wieder der Staatsanwaltschaft Heidelberg vorgelegt werden".

Will heißen: In der für den VfB Leimen schwierige Hängepartie ist auch jenseits des Fußballrasens kein Ende abzusehen. Das räumt auch der Sprecher der Staatsanwaltschaft auf RNZ-Anfrage ein: "Wie lange die Ermittlungen noch andauern", so Bischoff, "kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesagt werden."