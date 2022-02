Heidelberg. Eine 80 Meter hohe und 518 Meter lange Staumauer und ein dahinter entstandener See mit 857 Millionen Kubikmeter Wasser – also 857 Milliarden Litern – Fassungsvermögen. Unfassbare Zahlen. Zahlen, die zum Neckartal-Damm gehören. Richtig gelesen: Neckartal-Damm.

Aber keine Angst: Sie haben nichts verpasst, rund um Heidelberg steht das monströse Bauwerk nicht und auch flussaufwärts bis zu seiner Quelle bei Schwenningen ist von einem Stausee nichts zu finden. Aber der Neckartal-Damm existiert – und zwar in Namibia. Dort wurde das 5,7 Milliarden Namibia-Dollar (etwa 330 Millionen Euro) teure Projekt am "Fischfluss" rund 70 Kilometer nordwestlich von Keetmanshoop im Oktober 2018 fertiggestellt und im März 2020 eingeweiht. Nach vielen Jahren Verzögerung, unter anderem wegen Korruptionsvorwürfen.

Der Damm soll vor allem der Landwirtschaft als Wasserreservoir dienen, den Anbau etwa von Datteln, Mais und Gemüse vereinfachen. Er ist vor wenigen Tagen erstmals übergelaufen, wie die Allgemeine Zeitung als einzige deutschsprachige Tageszeitung Afrikas und eine der größten Namibias berichtet.

Seinen Namen hat das Bauwerk nach einer Farm namens Neckartal bei Keetmanshoop erhalten. Deutsche Namen und Worte für Orte, Landschaften und auch Menschen sind in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika noch heute weit verbreitet – und sie sind zunehmend umstritten. So macht sich aktuell die Landless People’s Movement, eine politische Partei in Namibia, dafür stark, den Damm umzubenennen. Und zwar nach Kaptein Hendrik Witbooi, einem Widerstandsführer gegen den Kolonialismus. Der Kolonialname solle nicht mehr genutzt werden. "Lasst ihn uns ändern", war unlängst in der namibischen Tageszeitung "New Era" zu lesen. Und so wird es wohl bald keinen Neckartal-Damm mehr geben. Weder im Badisch-Schwäbischen, noch in Namibia.