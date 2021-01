Neckargemünd. (cm) Die Stadt am Neckar braucht Geld. Wegen der Coronakrise brechen die Einnahmen ein. Und so hat der Gemeinderat in seiner zurückliegenden Sitzung beschlossen, die Vergnügungssteuer zu erhöhen. Sie gilt beispielsweise für Glücksspielautomaten, von denen es in der Stadt zehn Stück gibt.

"Ein Grund ist die Einnahmenerzielung", betonte Kämmerer Daniel Möhrle. "Wir rechnen mit Mehreinnahmen von 9000 bis 10.000 Euro." Die Satzung sei zuletzt im Jahr 2017 angepasst worden. Damals sei festgelegt worden, dass das Einspielergebnis der entscheidende Maßstab ist. Zuvor war jedes Gerät mit einem festen Betrag besteuert worden, was nicht mehr zulässig ist. Dadurch seien die Einnahmen von 17.000 auf rund 60.000 jährlich gestiegen. Seit 2017 müssen 20 Prozent der "elektronisch gezählten Bruttokasse" an die Stadt abgegeben werden.

"Es gab damals schon Überlegungen zu einem höheren Steuersatz", erinnerte sich Möhrle. "Wir sind nun in der Abwägung zum Ergebnis gekommen, dass 23 Prozent durchaus vertretbar sind." Für einen durchschnittlichen Spielautomaten mit einem Einspielergebnis von 2000 Euro sind nun 460 statt 400 Euro Steuer fällig. Als weiteren Zweck der Erhöhung nannte Möhrle die Lenkungswirkung: "Wir sind uns einig, dass wir kein Überangebot von Spielautomaten in Neckargemünd wollen."

"Geldspielautomaten sind eher Geldschluckautomaten", meinte Petra Groesser (Grüne). "Der einzige Gewinner sind die Automatenaufsteller und nicht die Spieler." Insofern stehe die Grünen-Fraktion voll hinter der Erhöhung – in der Hoffnung, dass es künftig den einen oder anderen Spielautomaten weniger gibt und weniger Menschen süchtig werden.

"Die Stadt wird im Jahr 2021 Hilfe benötigen", sagte Jürgen Rehberger (Freie Wähler). "Die Erhöhung der Vergnügungssteuer ist ein Teil davon." Auch Rehberger erhoffte sich, dass der eine oder andere Automat abgehängt werde. Man müsse aber auch sehen, dass Lokale Geld für das Aufhängen der Automaten erhalten, auf das Wirte gerade derzeit besonders angewiesen seien. Die Erhöhung werde deshalb auch Auswirkungen auf diesen Betrag haben. "Die Intention der Stadt ist aber das höhere Gut", meinte Rehberger. Deswegen würden die Freien Wähler zumindest mehrheitlich für die Erhöhung stimmen. Er forderte, im Jahr 2022 den nächsten Schritt auf einen Steuersatz von 25 Prozent zu machen.

Auch Marco La Licata (Linke) fand, dass 23 Prozent nicht genug sind. "Es wird ein Riesentheater um Cannabis gemacht, aber das einzige, was Menschen dabei ruiniert, ist die Strafverfolgung", meinte er. Die Folgen des Geldspielens seien noch gravierender. "Es ist eine Sauerei, dass dieser Markt liberalisiert wird", meinte La Licata. "Damit muss Schluss sein, denn Automaten ruinieren Menschen."

So sah es auch Steffen Wachert (Freie Wähler). "Aber mir geht es um die Gastronomie", betonte er. Die Wirte würden derzeit extrem leiden. Vier oder fünf Gastronomen in der Stadt hätten Automaten und würden mitverdienen. Wachert schlug vor, mit der Erhöhung ein Jahr zu warten. Viele Automaten hätten mit Glücksspiel nichts zu tun. Bürgermeister Frank Volk erklärte, dass zum Beispiel ein Dartsautomat weiterhin 50 Euro koste.

"Viele junge Menschen verschulden sich so stark, dass sie ein Leben lang nicht mehr auf die Beine kommen", meinte Giuseppe Fritsch (fraktionslos) und fand: "Geldspiel ist eine Sünde." Laut Dirk Wagner sieht die CDU die Erhöhung mit einem lachenden und einem weinenden Auge: "Wir können aber mit 23 Prozent leben." Der Erhöhung wurde schließlich bei einer Gegenstimme von Steffen Wachert zugestimmt.