Von Lukas Werthenbach

Eppelheim. Sie rannten dem Fluchtauto hinterher, stoppten es und brachten den Verdächtigen zu Boden, damit ihn die Polizei letztlich nur noch festnehmen musste: Dem Einsatz dreier Tankstellen-Mitarbeiter und eines weiteren Zeugen ist es zu verdanken, dass am Mittwoch ein mutmaßlicher Räuber kurz nach seiner Tat auf spektakuläre Weise gefasst wurde.

Zuvor hatte ein 25-Jähriger bewaffnet mit einem Holzknüppel die Tankstelle in der Handelsstraße überfallen. Mit seiner Beute von 50 Euro kam der Mann allerdings nicht weit.

Mittwoch, 10.55 Uhr in der Shell-Tankstelle: Ein Mann geht mit einem Holzknüppel in der Hand an die Kasse und fordert die Angestellte auf, ihm Geld zu geben. Nach Angaben einer anonymen Zeugin reagiert die Kassiererin besonnen und verwickelt den Mann in ein Gespräch: "Sie hatte die Kasse gerade übernommen und gesagt, dass da noch kein Geld drin ist." Der Räuber antwortet, dass er "wenigstens 50 Euro" brauche.

Dieses Bild einer Überwachungskamera zeigt den Verdächtigen mit Knüppel an der Kasse.

Die Tankstellen-Mitarbeiterin redet auf den Täter ein und versucht, ihn von dem Vorhaben abzubringen. "Überleg’ dir das noch mal, du machst dein ganzes Leben wegen 50 Euro kaputt", sagt sie. Der Mann aber wird ungeduldig, er will um die Theke herumgehen. Darauf gibt die Kassiererin ihm 50 Euro - dann geht alles ganz schnell.

"Die Kollegin kam zu uns ins Büro und rief, dass wir überfallen wurden", erzählt Tankstellen-Mitarbeiterin Ahu Sanli. "Sie sagte, dass der Mann jetzt draußen ist." Die 29-Jährige aus Oftersheim reagierte "geistesgegenwärtig" und rannte hinterher.

"Er hatte sein Auto wenige Meter vom Eingang entfernt geparkt und fuhr gerade los." Sanli verfolgte den Wagen zu Fuß und rief zudem Zeugen zu, dass sie die Polizei verständigen sollten. "Ich konnte die Beifahrertür öffnen, dabei ist noch der Knüppel herausgefallen", sagt sie. Den habe sie aufgehoben und ihn benutzt, um auf die Scheibe der Tür zu schlagen, "damit er vielleicht anhält".

Das Auto blieb zwar nicht stehen, aber offenbar war der Räuber von der hartnäckigen Verfolgung überrascht. Denn nach Sanlis Worten gab der Mann nicht etwa Vollgas, vielmehr sei das Auto eher langsam auf der Handelsstraße gefahren. Inzwischen rannte ein weiterer Tankstellen-Mitarbeiter hinterher. "Mein Kollege ist dann durch die offene Tür ins fahrende Auto gesprungen und hat es geschafft den Zündschlüssel abzuziehen."

Das Auto blieb stehen, der Mann stieg aus und rannte los. An dieser Stelle kam ein vierter couragierter und zufällig anwesender Zeuge ins Spiel: "Gegenüber ist die Wing-Tsun-Akademie und es war gerade ein Kampfsportlehrer vorne dran", so Sanli. Beim Zugriff auf den flüchtigen Räuber aber waren nicht einmal raffinierte Techniken notwendig: "Er war hautnah an ihm dran und hat ihm einfach ein Bein gestellt."

Darauf fiel der Mann zu Boden und brach sich das Handgelenk. Der Wing-Tsun-Meister musste ihn anschließend nur noch am Boden festhalten, bis nach knapp drei Minuten die Polizei eintraf und den 25-Jährigen festnahm.

Dass ihr Einsatz durchaus gefährlich war, sei ihr erst im Nachhinein bewusst geworden, erklärt Sanli. "In dem Moment, als die Kollegin rief, habe ich einfach abgeschaltet und bin losgerannt." Im Gespräch mit der RNZ nur wenige Stunden nach dem Überfall sagt sie, dass es ihr auch psychisch gut gehe.

Ihre Schicht bis 17 Uhr wollte sie wie üblich zu Ende bringen. "Das war kein normaler Tag, aber es geht halt weiter", sagt sie. "Nach Feierabend mache ich eine Motorradtour, dann ist eh alles vergessen."