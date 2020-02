Bammental. (luw) Mehrere Tausend Euro Schaden und ein Bild der Verwüstung haben Unbekannte am Dienstagnachmittag entlang eines Abschnitts der Elsenz hinterlassen. Ein betroffener Anwohner hat nun 2000 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen.

Wie die Polizei gestern mitteilte, geschah es am Dienstag zwischen 14 und etwa 17.20 Uhr: Zwei Autos waren zu dieser Zeit auf einem Parkplatz zwischen "Geflügelspezialitäten Ziegler" und der Elsenz abgestellt. "Am Auto meines Nachbarn haben sie die Rücklichter eingeschlagen und das Radio nach innen eingedrückt", erklärt Andreas Ziegler auf RNZ-Anfrage. Das Auto seines Nachbarn sei abgemeldet und vermutlich nicht abgeschlossen gewesen, sagt er. Auch an Zieglers Mercedes SL AMG machten sich die Vandalen zu schaffen: "Sie haben die Windschutzscheibe beschädigt, hinten das Seitenteil über dem Radkasten und die Rücklichter eingeschlagen und ein Nummernschild gestohlen." Zudem seien die Motorhaube zerkratzt und die Antenne abgerissen worden. Besonders ärgerlich: Bei dem gestohlenen Kennzeichen "HD-GZ-4" handelt es sich laut Ziegler um ein seltenes Exemplar mit kleineren Maßen, das ein "Sammlerobjekt" sei.

In der Vertragswerkstatt müsse er "vorneweg 8000 Euro" für die Reparaturen an seinem Wagen bezahlen, schätzt der 48-Jährige. Er vermutet, dass es sich um eine Gruppe Jugendlicher handele. "Hier in Bammental passiert zurzeit öfter was, vor ein paar Wochen wurde an der Turnhalle eine Scheibe eingeschlagen", sagt Ziegler. So ruft er nun eine Belohnung von 2000 Euro aus, wenn jemand dabei helfen kann, die Täter zu fassen.

Außerdem berichtet die Polizei von Schäden in einem Garten entlang des beliebten Fußgängerwegs zwischen Hauptstraße und Elsenz. Eine Anwohnerin meldete sich demnach, da in ihrem Garten Pflanzen und Gegenstände herausgerissen wurden. Zudem vermisst die Frau Steine, die laut Polizei später an den Autos als "Tatmittel" dienten. Die genaue Gesamthöhe des Sachschadens konnten die Beamten gestern noch nicht nennen. Neben Andreas Ziegler sucht natürlich auch die Polizei nach Hinweisen auf den oder die Täter: Zeugen und weitere Anwohner, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0 62 23 / 9 25 40 zu melden.