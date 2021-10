Neckarsteinach. (iz) Seit circa 100 Jahren bezieht die Vierburgenstadt ihr Trinkwasser aus eigenen Quellen, auf deren zuverlässige Schüttung sie sich fast immer verlassen konnte. Aber die Klimaveränderungen und die wachsende Einwohnerzahl zwingen die Stadt dazu, sich über die Versorgungssicherheit Gedanken zu machen. Denn in den vergangenen Jahren waren schon erhebliche Schwankungen bei den Quellenschüttungen festzustellen. Zur Verbesserung der Situation sowohl beim Trinkwasser wie auch beim Abwasser sind mehrere Maßnahmen vorgesehen, mit deren Planung das Ingenieurbüro Schulz aus Hirschberg beauftragt wurde. Dessen Geschäftsführer Ernst Schulz stellte in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung die Maßnahmen vor.

Im Einzelnen geht es dabei um den Neubau des Hochbehälters Tiefzone in der Eichendorffstraße, dessen Volumen von 600 auf 1200 Kubikmeter vergrößert werden soll. Weiterhin geht es um die Sanierung des Hochbehälters Mittelzone, dessen Rohre stark veraltet sind und einen zu hohen Druckverlust produzieren. Und auch der Filterkessel für die Wasserversorgung des Stadtteils Neckarhausen zeige starke Rostschäden, sodass er erneuert werden müsse.

Außerdem gibt es weitere Überlegungen: Die bisherige problematische Abwasserbeseitigung des Stadtteils Grein über den Berg nach Darsberg ist sehr störanfällig und erzeugt hohe Pumpkosten sowie Reparaturen. Erste Vorstudien haben gezeigt, dass eine Abführung des Greiner Abwassers nach Schönau und ein Anschluss an den dortigen Abwasserverband möglich und günstiger ist. Die circa 1800 Meter lange Abwasserleitung würde dann teilweise entlang der Kreisstraße K 36 und teilweise im Forstweg verlegt, der wiederum nahe der sogenannten Rabuschquelle verläuft. Diese Quelle ist zwar schon seit 1950 von Schönau erschlossen, aber wegen schlechter Wasserqualität durch landwirtschaftliche Verunreinigungen nicht mehr genutzt worden. Neuere Bohrungen – so Schulz – hätten aber gezeigt, dass diese Belastungen nicht mehr vorkommen und die Schüttung der Quelle zwischen 432 und 1298 Kubikmeter pro Tag so hoch ist wie die aller drei Greiner Viehgrundquellen zusammen. An der Rabuschquelle müssten ein Pumpwerk und eine 1600 Meter lange Druckleitung bis zum Hochbehälter Heuwegskopf neu errichtet werden, und damit wäre eine zusätzliche Trinkwasserversorgung für Grein und Darsberg gesichert.

Zur weiteren Ergänzung der Trinkwasserversorgung gibt es auch Überlegungen, zusätzlich zu den Quellen noch einen Trinkwasser-Tiefbrunnen zu erschließen. Als mögliche Standorte hat das Büro dafür zwei Stellen in der Nähe der Lanzenbachquellen in Neckarhausen ausgemacht. Allerdings müsste dafür bis zu 180 Meter tief in den Sandstein gebohrt werden. Und Schulz wies darauf hin, dass selbst eine Versuchsbohrung bis zu 100.000 Euro kosten könne. Man müsse deshalb sehr genau den geologischen Untergrund prüfen, um auf Grundwasser zu stoßen. Deshalb wird das Büro Kontakt aufnehmen mit dem hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie sowie schon vorhandene Bohrungen im weiteren Umfeld auswerten.

Die Stadtverordnetenversammlung nahm dies alles zur Kenntnis. Allen war klar, dass dies eine Mammutaufgabe für die Stadt werden wird, die etliche Jahre und viel Geld in Anspruch nehmen wird.