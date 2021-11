Leimen. (fre) "Wir haben zur Tiefgarage eine andere Meinung." Ralf Frühwirt sprach bei der öffentlichen Gemeinderatssitzung aus, was zu erwarten war: Frühwirts GALL lehnte die Beauftragung von Fachplanern ab, die dem Heidelberger Architekturbüro ap88 bei der Kostenermittlung für die diskutierte Tiefgarage am Rathausplatz zur Seite stehen sollen.

Im April hatte der Gemeinderat den Verkauf des Stadthausgrundstücks an die Paulus Wohnbau GmbH beschlossen. Im selben Atemzug ging an die Heidelberger Architekten der Auftrag, eine realistische Kostenschätzung für die Tiefgarage zu erarbeiten, die unter dem Stadthaus und dem angrenzenden Turmschulhof geplant ist. "Wir brauchen eine handfeste Kostenschätzung", sagte Klaus Feuchter (FDP) in Einklang mit Wolfgang Stern (CDU), wobei dieser aber auch betonte: "Die Tiefgarage ist dann noch lange nicht gebaut."

Diesen Bau sah GALL-Frühwirt überhaupt nicht. Für die Erschließung der unterirdischen Stadthausparkplätze brauche es keiner angrenzenden städtischen Tiefgarage: "Das ist die teuerste und schlechteste Variante." Er verwies auf die massiven Kostensteigerungen am Bau und auf die fälligen sechs- bis siebenstelligen Verlegungskosten für die Musikschule, die der geplanten Garageneinfahrt im Wege steht. Es werde noch intensiv zu diskutieren sein, "ob wir uns das alles leisten können". Und wenn man davon ausgehe, so Frühwirt, "dass das Ding nicht gebaut wird", brauche man auch keine Fachplaner engagieren.

Bei der Abstimmung fiel dies nicht ins Gewicht: Es gab drei Neinstimmen von der GALL sowie drei Enthaltungen von GALL und FDP. Somit ist im Bereich Elektro das Heidelberger Ingenieurbüro Rhein Neckar Consult bei der Tiefgaragenplanung mit im Boot sowie im Bereich Heizung-Klima-Lüftung-Sanitär das Büro Gadow und Graeske aus Walldorf.