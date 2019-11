Von Benjamin Miltner

Leimen-Lingental/Gaiberg. Das Maßnahmenpaket ist geschnürt: Durchgängig Tempo 70 für Autos und Tempo 50 für Lkw als Soforthilfe, eine erneute Verdichtung der weichen Straßenbankette sowie abschnittsweise sogenannte Rasengittersteine im kommenden Jahr – so sehen die Mittel aus, mit denen die Behörden der Unfallserie auf der Landesstraße L600 Herr werden wollen. Das geht aus einer Anfrage der RNZ beim für Landstraßen in der Region zuständigen Regierungspräsidium (RP) in Karlsruhe hervor.

Zwischen dem Leimener Ortsteil Lingental und dem Manfred-Lautenschläger-Kreisel bei Gaiberg hatten sich Unfälle gehäuft, seitdem die Fahrbahn dort vor gut einem Jahr saniert worden und dadurch der Boden am Straßenrand aufgelockert war. Immer wieder waren Autos von der Strecke abgekommen, im Oktober ein Laster in ein Maisfeld gekippt und vergangene Woche ein 22-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt.

Das wird jetzt gemacht

Das Rasen auf der rund 1,5 Kilometer langem, kurvenreichen Strecke soll ein Ende haben. Deswegen wird die Höchstgeschwindigkeit „noch in diesem Jahr durchgängig auf 70 Kilometer pro Stunde für Autos und 50 Kilometer pro Stunde für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen beschränkt“, RP-Sprecherin Irene Feilhauer. Im Moment gebe es etwa auf der Hälfte der Strecke keine Geschwindigkeitsbegrenzung, es gilt also Tempo 100. Zudem wird laut Feilhauer das Verkehrszeichen 120 angebracht – es weist auf eine verengte Fahrbahn hin.

Das wird im Frühjahr gemacht

Der aufgeweichte Boden am Straßenrand soll im Frühjahr erneut gefestigt werden. „Diese Erdarbeiten können erst erledigt werden, wenn der Winter vorbei ist und es keinen Frost mehr gibt. Sonst hält es nicht“, erklärte Feilhauer. Bereits im September waren die Straßenbankette im Auftrag des für die Verkehrssicherheit zuständigen Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises für nachgebessert worden. Die etwa 25.000 Euro teure Verdichtung hatte aber keinen nachhaltigen Erfolg gebracht. Zudem sind laut Feilhauer für den Straßenrand auch abschnittweise „Rasengittersteine beziehungsweise Betonsteine mit profilierter Oberfläche angedacht“. Wo genau und über welche Distanzen werde noch entschieden. Damit wird eine Maßnahme aufgegriffen, die immer wieder RNZ-Leser und zuletzt auch die Leimener Bürgermeisterin Claudia Felden gefordert hatten.

Das wird nicht gemacht

Viele baulichen Maßnahmen wurden bei der Verkehrsschau mit Vertretern der Stadt Leimen, Polizei, Landratsamt, Straßenbauamt und RP diskutiert. Auch eine Verbreiterung der Straße wurde angesprochen. „Ein Ausbau der Straße auf eine ausreichende Fahrbahnbreite würde natürlich zur Entschärfung der Situation beitragen“, so Feilhauer. Der Umbau der Straße würde aber eine lange Vorlaufzeit mit sich bringen und sei als nicht realistisch eingestuft worden. Daher wurde eher auf kurzfristige Verbesserungen abgezielt.