Eppelheim. (van) Es ist wieder soweit! Die Rhein-Neckar-Zeitung vergibt wieder ihren Instagram-Account an Blogger und Hobbyfotografen aus der Region. Dieses Mal ist Sven Leonhardt aka "pogomips" dran. Wir zeigen euch, wie der 32-jährige Eppelheimer tickt:

Was fotografierst du lieber – Portraits oder Natur?

Ich fotografiere hauptsächlich Städte und Architektur. In letzter Zeit habe ich allerdings auch Street Photography und Portraits für mich entdeckt. Ich probiere gern aus.

Mit welcher Kamera?

Meistens benutze ich eine Sony Alpha 7III oder die Fujifilm X100T.

Was bedeutet dir Instagram?

Durch Instagram bin ich erst zur Fotografie gekommen, daher habe ich zu der Plattform eine besondere Beziehung. Für mich ist es eine Möglichkeit, tolle Künstler zu entdecken, zu kollaborieren sowie meine eigene Arbeit zu zeigen und weiterzuentwickeln.

Mein liebster Filter ist ...

Ich benutze keine Instagramfilter, sondern bearbeite alle Bilder individuell.

Pommes – rot oder weiß?

Immer weiß.

Vervollständige den Satz: Wenn ich fotografiere, fühle ich mich …

... in meiner eigenen Welt, in der ich alles nur noch durch ein kleines Rechteck betrachte.

Mein Lieblingsplatz ist …

... überall, wenn ich meine Kamera dabei habe.

Bilder von Fotograf und Instagramer Sven Leonhardt aus Eppelheim









































Und in der Region ...

Der Marktplatz in Heidelberg und die Straßen drumherum. Die Heiliggeistkirche gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsmotiven.

Wo ich unbedingt mal hinreisen möchte:

Vancouver, Kopenhagen, Island, Norwegen.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte …

Definitiv mehr Zeit, um zu fotografieren oder mit Freunden und Familie zu verbringen.

Hund oder Katze?

Hund.

Mein Geheimtipp für alle Heidelberger und Menschen aus der Region:

Man kann die Aussichtsplattform der Heiliggeistkirche für eine freiwillige Spende besuchen. Dort hat man einen schönen Blick über die Stadt und auf das Schloss.

Kino oder Netflix?

Netflix.

Den perfekten Schnappschuss bekomme ich …

... selten hin. Ich finde immer etwas, was ich noch verbessern könnte.

Das gefällt mir an Heidelberg und der Region gar nicht:

Heidelberg könnte mehr Infrastruktur für Radfahrer bieten.

Earlybird oder Morgenmuffel?

Ich würde gerne mehr Bilder zum Sonnenaufgang machen, allerdings fällt es mir immer schwer früh aufzustehen.

Das kann ich besonders gut:

Atmen, dicht gefolgt von Schlafen.

Das gar nicht:

Kopfrechnen.

Drei Dinge, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest:

• Meine Freundin

• Das Buch "A Beginner's Guide to Help You Survive on a Deserted Island"

• Ein Satellitentelefon

Den RNZonline-Instagram-Followern möchte ich zeigen …

... welche schönen Ecken es in unserer Region, der Umgebung und weiter weg gibt.

Info: Sven Leonhardt nennt sich auf Instagram "pogomips". Der Eppelheimer übernimmt ab dem heutigen Sonntag für einen Monat den Account der RNZ. Wenn Sie das verfolgen möchten, einfach @rnzonline auf Instagram abonnieren.