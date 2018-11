Neckarsteinach/Meckesheim/Sandhausen. (luw) Draußen ist es gerade dunkel geworden, als Neckarsteinach am Abend des 9. November 1938 von den "Judenaktionen" der Nazis heimgesucht wird. Im Erdgeschoss der Synagoge in der Hirschgasse unterhält sich die Christin Anna Weiher mit einem 16-jährigen Juden. Weiher wohnt dort, sie arbeitet für die israelitische Gemeinde, der zu diesem Zeitpunkt nur noch rund 15 jüdische Bürger angehören.

Plötzlich laute Stimmen und Poltern vor der Eingangstür. Nazis dringen mit Gewalt in die Wohnung ein und zeigen dabei den Hitlergruß. Sie fordern von Weiher den Schlüssel für den Betsaal oben drüber. Als sie das ablehnt, entreißen ihr die Männer den Schlüssel mit Gewalt, sie wird verletzt. Im Obergeschoss zertrümmert der braune Mob das Mobiliar mit Äxten und wirft es aus dem Fenster. Wertvolle Gegenstände wie Leuchter werden mitgenommen, andere Utensilien werden verbrannt. Die Synagoge aber wird nicht angezündet: Wegen der engen Bebauung hätte das Feuer wohl auf angrenzende Gebäude übergegriffen.

Der jüdische Junge wird mit erhobenen Armen verhaftet. Später entkommt er den Nazis, flüchtet mit seiner Familie nach Amerika und kehrt 1945 als US-Soldat nach Neckarsteinach zurück.

Sandhausen: SA-Trupps aus Heidelberg kommen am Mittag des 10. November in Sandhausen an. Sie brechen in die Wohnung des jüdischen Weinhändlers Kaufmann Freund ein, zerschlagen die Scheiben seines Magazins und schütten den Wein auf die Straße. Auch die Wohnung der jüdischen Familie Wahl demolieren sie. Die Synagoge in Sandhausen wird nur zwei Wochen vorher an die politische Gemeinde verkauft, was sie vor der Zerstörung rettet.

Meckesheim: Auf ähnliche Weise bleibt die Synagoge in Meckesheim verschont. Die jüdische Gemeinde im Ort wird wegen Mitgliederschwunds aufgelöst, die Synagoge wird Ende des Jahres 1937 verkauft. Fortan fungiert sie als Privatwohnung und Werkstatt, weshalb sie die Pogromnacht schadlos übersteht.