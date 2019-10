Region Heidelberg. (bmi) Wo liegen sie und wie sehen sie aus, die Schaffensorte von Künstlern? Antworten auf diese Fragen bietet der Tag des offenen Ateliers am Samstag, 19. Oktober. Veranstaltet vom Kulturamt der Stadt Heidelberg bieten sich auch in der Region außerhalb der Universitätsstadt von 10 bis 18 Uhr Einblicke in die Arbeitsstätten regionaler Künstler. Die RNZ gibt eine Übersicht, wo die Kreativen ihr Allerheiligstes für die Öffentlichkeit öffnen:

Dossenheim

Knut Hüneke stellt im Steinbruch Leferenz sein Bildhauerstudio vor. Zu sehen gibt es dabei Skulpturen aus dem lokalen Porphyrstein, aber genauso auch aus Materialen aus der ganzen Welt.

Eppelheim

Dao Droste gilt als vielfältige Künstlerin, deren Arbeiten unter anderem in Sammlungen in Europa und den USA ausgestellt werden. Sie gibt in der Wasserturmstraße 56 einen Einblick in ihr Schaffen als Malerin und Bildhauerin.

Kai Ortlieb beweist in seiner Buchbinderei in der Wieblinger Straße 21, dass sein altes Handwerk viel mit Kunst zu tun hat. Der Buchbindermeister präsentiert kunsthandwerklich gebundene Bücher, Mappen und Sonderarbeiten.

Günter Braun zeigt Werke seines 35 jährigen Schaffens als Bildhauer in der Ausstellungshalle und dem Außenbereich seiner Werkstätte in der Seestraße 80.

Leimen

Elsa Hagelskamp gilt als feine Beobachterin unseres Zeitgeschehens. Die in Südafrika geborene Malerin gibt Einblick in ihr Atelier, die Brucker’sche Mühle in der Heltenstraße 11.

Neckargemünd

Marianne Kaerner und Walter Ludwig Ebert laden in ihr gemeinsames Atelier in der Michael-Gerber-Straße 10. Kaerner liebt es, Themen wie Landschaft, Architektur und Figuren in Bildräumen künstlerisch zu verarbeiten. Eberts Werke kennzeichnet das Wechselspiel zwischen gegenständlicher Orientierung und Abstraktion.

Max Strack erschafft seit über 60 Jahren Gestalten aus Stein, Holz und Bronze. Das Thema des 85-jährigen Künstlers ist der Mensch, seine Bildhauerwerkstatt befindet sich verborgen in der Altstadt in der Hauptstraße 39, Zugang über die Pfarrgasse.

Gisela Hachmann-Ruch hat als Bildende Künstlerin ihre Schwerpunkte in Druckgrafik, Zeichnung und Kunst am Bau. Architekturausschnitte spielen in ihrem Atelier in der Straße Am Katzenbuckel 1 eine große Rolle.