Leimen. (luw) Wer auf dem Parkplatz des Discountermarkts Penny in Leimen keine Parkscheibe in seinem Auto auslegt, muss mit einem Strafzettel in Höhe von 24,90 Euro rechnen. Dieser wird ebenso wie im zuletzt bekannt gewordenen Fall einer Heidelberger Lidl-Filiale von einem auf "Parkraumüberwachung" spezialisierten Privatunternehmen ausgestellt. Damit will man zumindest in Regionen mit einem Mangel an Parkflächen gegen unerwünschte Dauerparker vorgehen.

Wie ein Pressesprecher von Penny auf Nachfrage erklärte, werden dabei die wenigsten Kontrolleure auf Penny-Parkplätzen von der Discounter-Kette selbst beauftragt. Vielmehr gehe der Strafzettel-Einsatz auf die Vermieter der Gewerbe- und Parkflächen zurück: Meist seien dies Immobilienunternehmen oder Privatpersonen.

Die Leimenerin Doris Mipo Tchasso staunte nicht schlecht, als sie vor einigen Wochen vom Einkauf im Penny in der Bürgermeister-Weidemaier-Straße zu ihrem Auto zurückkehrte. "Ich hatte einen Strafzettel über 24,90 Euro, weil ich keine Parkscheibe eingestellt habe", erzählt sie der RNZ. Den Betrag musste sie aber letztlich nicht zahlen. Der Grund: Sie reichte einen Kassenbeleg von Penny mit dem Datum dieses Tages beim zuständigen Unternehmen namens "Fair parken" ein. "Ich habe den Strafzettel zusammen mit dem Kassenbeleg an die Firma geschickt und danach nie wieder etwas gehört", sagt die 59-Jährige.

Ähnlich erging es auch Jürgen Greger, der bereits im vergangenen Jahr nach seinem Einkauf im Leimener Penny eine böse Überraschung erlebte. "Ich habe diese Firma ,Fair parken‘ kontaktiert und erklärt, dass die Schilder mit dem Hinweis auf die Parkscheibe nur schlecht zu sehen sind", berichtet der 60-jährige Heidelberger. Seiner Bitte um Kulanz sei das Düsseldorfer Unternehmen letztlich nachgekommen, zuvor habe sich Penny dazu auf seine Anfrage hin "gar nicht geäußert".

Gegenüber der RNZ erklärt Penny-Sprecher Andreas Krämer, dass "bereits seit einigen Jahren an einigen ausgewählten Standorten externe Dienstleister mit der Kontrolle der Parkplätze beauftragt werden". Dies gelte überall dort, wo "das Problem der Dauerparker auf keine andere Art und Weise gelöst werden konnte". Insgesamt hätten aber "mehr als 95 Prozent" der Penny-Parkplätze keine solche Regelung.

Das in Leimen eingesetzte Unternehmen "Fair Parken" teilt auf Nachfrage mit, dass die Parkplätze grundsätzlich "in unregelmäßigen Abständen überwacht" würden. Die Regeln in Form von "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" könne der beauftragende Eigentümer der jeweiligen Fläche selbst aufstellen. Zudem erklärt die Firma, dass sie "Kunden mit einer kulanten Stornierungsregelung entgegenkommt, die einmal vergessen haben, die Parkscheibe einzulegen". Fragen nach der Anzahl von Stornierungen aus Kulanzgründen und zur Höhe der Einnahmen durch bezahlte Strafen will "Fair Parken" nicht beantworten.