Eppelheim. (aham) Die Wege des deutschen Rechts sind manchmal unergründlich. So hat das Karlsruher Verwaltungsgericht nun im Eilverfahren über einen Antrag aus Eppelheim entschieden. Mit diesem wollte die Stadt einen Baustopp an dem umstrittenen "Sultan-Akin-Palast" in der Spitalstraße erreichen. Die Richter lehnten diesen Antrag am gestrigen Montag ab, wie am heutigen Dienstag bekannt wurde.

Sie finden: Das Mehrfamilienhaus fügt sich entgegen der Auffassung der Stadt sehr wohl in die nähere Umgebung ein. Nur ist diese Gerichtsentscheidung eigentlich hinfällig. Denn sie bezieht sich auf die ursprünglich eingereichten Baupläne. An diese hat sich der Bauherr, die Firma Akin-Wohnbau aus Neckarsulm, aber nicht gehalten. Und so besteht ohnehin schon ein Baustopp.