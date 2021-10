Heiligkreuzsteinach-Lampenhain/Eiterbach. (lesa) Etliche Haushalte in den Heiligkreuzsteinacher Ortsteilen Lampenhain und Eiterbach sind seit dem heutigen Vormittag ohne Strom. Wie der Stromversorger Netze BW auf Nachfrage der RNZ mitteilte, ist im Lampenhainer Dellenweg ein Baum umgestürzt und hat dabei einen Dachständer beschädigt. In der Eiterbacher Ortsstraße indes ist eine Freileitung beschädigt worden – auch hier ist ein umgestürzter Baum die Ursache. Wie viele Haushalte von der Störung betroffen sind, konnte Netze BW nicht sagen. Laut dem Stromversorger wird an der Reparatur gearbeitet; wann diese voraussichtlich abgeschlossen ist, ist nicht bekannt.