Leimen. Hell oder dunkel? Diese in jedem richtigen Biergarten geläufige Frage beschäftigte den Gemeinderat. Dabei ging es Leimens Stadtmüttern und -vätern aber nicht um die Wahl des Weizenbiers. Für sie war die Frage eher von steintrockener Natur. Es ging um Pflastersteine. Um hell-beigene oder um grau-anthrazitähnliche. Und wie im Biergarten schlug das Mehrheitspendel in Richtung des Hellen. Will heißen: Der Georgi-Marktplatz im Leimen erhält ein helles Pflaster. In Angriff genommen werden soll die Rundumerneuerung dieses zentralen Platzes nach der Weinkerwe 2020.

Das Pflaster, das auf dem Georgi-Marktplatz der Zukunft verbaut werden wird, scheint ein echtes Wunderpflaster zu sein. Und günstig dazu. Statt 64,90 Euro pro Quadratmeter plus Mehrwertsteuer, was für ein graues Pflaster fällig wäre, will die in Lingenfeld ansässige Vertriebsfirma LithonPlus - ein Tochterunternehmen von HeidelbergCement - nur 49,90 Euro in Rechnung stellen. Wie FDP-Stadtrat Alexander Hahn auf Nachfrage von OB Reinwald erfuhr, handelt es sich bei dem günstigen hellen Pflaster um einen "Restposten". Der Betonstein selbst ist durch Zusätze quasi imprägniert. Schmutz soll über die Poren nicht in den Stein selbst eindringen können. Damit unterscheide sich dieses Pflaster auch vom Problempflaster der Mannheimer Planken: Vielerorts machte dort das helle Pflaster schon kurz nach der Sanierung dieser Einkaufsmeile einen schmuddeligen Eindruck. Bei dem für Leimen ausgesuchten Pflastermaterial erfolge hingegen durch Regen quasi eine Selbstreinigung. Freilich: Ausgespuckte Kaugummis bleiben so lange an Ort und Stelle kleben und werden schwarz, bis sie beseitigt werden. Verlegt werden sollen auf dem Georgi-Marktplatz großformatige Platten - 100 auf 50 Zentimeter sowie 50 auf 37,5 Zentimeter. Mit einer Stärke von 14 Zentimetern sollen sie auch der Belastung von Lkw standhalten und nicht brechen. So lautete die Auskunft auf eine Nachfrage von Hans Appel (CDU).

[-] Weniger anzeigen

Die neue Pflasterung, um die so vortrefflich gestritten wurde, ist eigentlich nur das Nebenprodukt. Ohne die Georgi-Tiefgarage, die unter dem Georgi-Marktplatz liegt, hätte sich die Hell-Dunkel-Frage in absehbarer Zeit nicht gestellt. Denn vom Platz dringt Wasser ein in die Tiefgarage, in deren Sanierung schon Millionen investiert wurden. Die dabei erfolgte Deckenabdichtung von unten zeitigte jedoch keinen Erfolg. Deshalb müssen nun Nägel mit Köpfen gemacht werden, muss der Georgi-Marktplatz samt Brunnen und Bäumen komplett abgeräumt und der Tiefgaragendeckel nach allen Regeln aktueller Kunst abgedichtet werden (vergleiche Artikel rechts). Das war unstrittig.

Gerungen wurde um die Farbe des Belags, der den künftigen Georgi-Marktplatz schmücken wird. Oberbürgermeister Hans D. Reinwald machte keinen Hehl daraus, dass er ein helles Pflaster für schöner und großzügiger hält. Ein Muster - hell und dunkel - war übrigens neben dem Tiefgaragenzugang über Wochen hinweg zu begutachten gewesen. Dass großformatige Pflastersteine verwendet werden sollen, war ebenfalls kein Diskussionsthema.

Der undichte Garagendeckel kostet zwei Millionen Euro Flugs abgehakt und auch nicht diskutiert wurde das eigentliche Großprojekt, das ab Herbst 2020 den Georgi-Marktplatz im Herzen von Leimen zur Großbaustelle macht. Um die unter dem Platz liegenden zwei Etagen der Tiefgarage von oben her wasserdicht zu machen, muss der gesamte Platz abgeräumt werden. Und das kostet: Nach gegenwärtiger Schätzung verschlingt die Maßnahme 1,943 Millionen Euro. Deutlich teurer als die eigentliche Abdichtung, für die knapp 240.000 Euro kalkuliert werden, kommt das Drumherum. So muss der vorhandene Georgi-Brunnen abgebaut, zwischengelagert und beim Einbau an die aktuellen Technikvorgaben angepasst werden; die vorhandenen sandsteinroten Kunststeine des Brunnens sollen nach Möglichkeit wiederverwendet werden. Allein das kostet gut eine Viertelmillion. Mehr als doppelt so teuer kommt die Pflasterung, die dem Marktplatz ein neues, großzügigeres Ambiente bescheren soll (siehe weitere Artikel). Apropos Ambiente: Ein Licht- und Elektroplaner soll dafür sorgen, dass der Georgi-Marktplatz der Zukunft an Aufenthaltsqualität genauso gewinnt wie an gefühlter Sicherheit. Die Kosten dieser neuen Illumination sind in der bisherigen Kalkulation nicht enthalten. Dass die Gestaltung des Georgi-Marktplatzes eine durchaus schwierige Aufgabe wird, war allen im Gemeinderat bewusst: Nur knapp 60 Zentimeter unter dem Platz liegt die - freizulegende - Decke der Tiefgarage. Das ist nicht viel Raum, um die für den Platz nötige Entwässerung und Wasserversorgung und andere Leitungen unterzubringen. Für die 13 Bäume, die den Georgi-Marktplatz der Zukunft beschatten sollen, bieten diese 60 Zentimeter auch nur wenig Wurzelraum. Die Bäume vom Typ Burgenahorn, der als innenstadttauglich gilt, sollen deshalb in Hochbeeten gepflanzt werden, die über eine permanente Bewässerung verfügen und auch als Sitzgelegenheit dienen sollen. (fre)

[-] Weniger anzeigen

Die farblichen Bedenkenträger kamen insbesondere aus den Reihen der FDP. Klaus Feuchter, von Berufs wegen ein Kenner Mannheims, verwies auf das neue helle Pflaster in der Einkaufsmeile Planken: Seit es unlängst für teures Geld eingebaut wurde, habe es wegen der extrem sichtbaren Verschmutzung nur für eines gesorgt - für Ärger. Dies sollte beim Georgi-Marktplatz vermieden werden. Denn dieser Platz sei der Ort von Festen und Wochenmarkt. Und Alexander Hahn verwies darauf, dass Schmutzflecken auf einem hellen Pflasterstein mehr auffielen, als auf einem eher dunklen. Beide stießen auf den Widerspruch sowohl des OB als auch seines Bauamtsleiters Holger Gora (vgl. Artikel links).

Bei der Pflasterfarbe schlug das Pendel schon vor der schlussendlichen 15-zu-7-Abstimmung zugunsten des Helleren. Mathias Kurz (FW) zeigte sich zwar "schockiert" ob der weiteren knapp zwei Millionen für die Sanierung der Garagen, war aber gleichzeitig kein Freund eines "mausgrauen" Platzpflasters. Peter Sandner (SPD) nannte die Farbwahl eine "Geschmacksfrage", tendierte offen für das Helle. Nathalie Müller (CDU) fand, dass in Leimen schon viel zu viele Schattierungen in Grau verbaut worden seien.

Julia Müller und Holger Bortz (beide GALL) versuchten vergebens, den Fokus auf das eigentliche Thema - die Abdichtung der Tiefgarage - zu lenken. Wie auch Wolfgang Stern (CDU) verwiesen sie unter anderem auf die Arkaden der Wohn- und Geschäftshäuser an der Ostseite des Platzes. Diese befinden sich in Privatbesitz und die Eigner beteiligen sich - bisheriger und vom OB eingeräumter Stand der Dinge - nicht an der Platzsanierung. Wie lasse sich verhindern, so ihre Frage, dass sich Oberflächenwasser von dort auch weiterhin seinen Weg in die Tiefgarage bahne? Diese Frage blieb unbeantwortet.